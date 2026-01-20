成功するビジネス系チャンネルは設計と継続が最重要

株式会社STAGEON

法人向けYouTubeマーケティングソリューションを提供する株式会社STAGEON（本社：東京都中央区、代表取締役社長：軽米昇平、以下、STAGEON）は、これまで支援してきたクライアントへのインタビューを分析し、成果を出しているYouTubeチャンネルに共通する運用のポイントを整理しました。

視聴回数・登録者数だけでなく、問い合わせや売上、事業運営にまで影響を与えているYouTube運営の在り方をまとめています。

STAGEONは創業以来、200以上の法人向けYouTubeチャンネルを企画・運営してきた実績をもとに、企業のYouTube活用を総合的に支援しています。

■背景

YouTubeを活用した情報発信は、企業の認知獲得に加えて、問い合わせ獲得や商談の前工程、採用といった事業活動にも影響する手段として広がっています。一方で、チャンネル開設後に「何を軸に運用すべきか」「どのように継続し、改善するか」が整理できず、成果につながらないケースも見られます。

そこでSTAGEONでは、支援先のインタビューをもとに、成果が出ているチャンネルの共通点を言語化し、企業のYouTube運用に活かせる形に整理しました。

■成果が出ているビジネス系YouTubeチャンネルに共通する３つのポイント

■成果を導くポイントを押さえたYouTubeチャンネル運営でクライアントのビジネスに貢献

- チャンネル設計が明確で、運営の判断軸になっている成果が出ているチャンネルは、開設の目的、誰に何を伝えるか、コンセプト（大義名分）を最初に定めています。動画1本ごとのテーマも「視聴者が知りたいこと」を起点に設計され、チャンネル全体の方向性と連動しています。さらに、設計を明文化し共有財産として活用することで、社内の認識ズレを防ぎ、意思決定や合意形成をスムーズにします。運用中に迷った場面でも設計に立ち戻り、判断の軸を保てる状態が継続と成果の安定性を支えます。- 専門性が高くても「わかりやすさ」と「親しみやすさ」を演出している視聴者から高い支持を得るチャンネルの多くは、専門情報をそのまま話すのではなく、視聴者が理解できる形に翻訳する工夫が重ねられています。聞き手役を置いて視聴者の疑問を代弁する、話し方・トーン・間を整える、コメントを企画に反映するなど、情報発信を一方通行にしないチャンネル運営が視聴者との信頼形成につながっています。- 「運営を続ける仕組み」と「振り返って次に活かす視点」がある成果を上げているクライアントが共通して語るのが「続けることの大切さ」です。ただし、それは単に投稿を止めないという意味ではなく、量と質を両立させながら無理なく続けられる仕組みを整えていることを指します。テーマ出しや撮影準備を前倒しすることに加え、複数本をまとめて撮影して効率化するなど、属人的な努力ではなく、運用を回す枠組みを先に作っています。STAGEONでは月次で分析結果を共有し、再生回数、クリック率、視聴維持率などのデータをもとに、次の企画や構成へ反映する改善サイクルを組み込んでいます。こうした積み重ねにより、動画制作は“属人的な努力”から“仕組みでまわる業務”へ移行し、チャンネルの差別化と継続的な成果につながります。

上記3つのポイントを押さえたYouTubeチャンネルでは、成果は再生数や登録者数といった数値にとどまらず、事業の進め方そのものに変化として現れています。STAGEONが実施したクライアントインタビューでも、「チャンネルが伸びた」という結果論だけでなく、「YouTubeを起点に、事業の歯車が噛み合い始めた」という声が多く寄せられました。

象徴的なのが、問い合わせの変化です。ある企業では、YouTube経由の問い合わせが全体の8～9割を占めるまでに増え、従来主軸としていた広告や展示場に代わり、YouTubeが実質的な集客の起点として機能し始めています。

さらに注目すべきは、量だけでなく“質”の変化です。動画を通じて企業の考え方や姿勢、提供価値を理解・共感したうえで問い合わせが入るため、商談開始時点ですでに前提理解が揃っており、「説明に時間をかけなくても話が進む」「検討スピードが明らかに早くなった」といった声も聞かれます。その結果として、商談の効率化や成約率の向上につながったケースも確認されています。

こうした変化の背景には、YouTubeが単なる情報発信の場ではなく、営業や接客の一部を担う役割を果たし始めているという構造があります。事前に必要な情報や価値観を動画で共有できることで、対面の場では本質的な議論に集中できる環境が整いつつあります。

また、YouTubeチャンネルの影響は社外にとどまりません。就職希望者や社員がチャンネルを通じて会社や事業への理解を深め、「自分たちが何を目指している組織なのか」を再確認するきっかけになったという声もあります。採用活動や社内理解の面でも、YouTubeが“育っていくメディア”として機能し始めていることがうかがえます。

■まとめ

このように、成果を上げているYouTubeチャンネルに共通しているのは、単に動画を発信しているのではなく、チャンネルを事業の一部として位置づけている点です。情報発信、営業、採用、社内理解といった役割を一つのメディアに集約することで、個別施策では生まれにくかった好循環が生まれています。

YouTubeは、うまく機能したときに初めて「伸ばす施策」から「事業を動かすメディア」へと変わります。今回の分析は、その転換点に立つ企業にとって、運用のヒントになるはずです。

STAGEONでは、これからも、YouTubeを企業の「伝える手段」から「事業を動かす基盤」へと進化させる支援を通じて、企業の成長に伴走していきます。

STAGEONについて

「コンテンツマーケティングでビジネスに革命を」をミッションに、創業以来200以上の法人向けYouTubeチャンネルを企画・運営する法人向けYouTubeチャンネルのリーディングカンパニー。プロデューサーやディレクター、編集などの製作スタッフは100人を超える。YouTube製作だけではなく、YouTubeを活用したヒット商品の開発や販売手法の構築など、YouTubeマーケティングを総合的に支援しています。2025年7月にはコーポレートロゴを刷新し、価値ある情報・サービスを持つ企業・個人の魅力を最大限引き出すというコーポレートメッセージを改めて掲げました。

■会社概要

社名：株式会社STAGEON（ステージオン）

設立：2017年

代表取締役：軽米 昇平

所在地：〒103-0023東京都中央区日本橋本町３丁目３－６ ワカ末ビル５階

URL：https://stageon.jp/