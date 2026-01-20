kintoneのディスク容量不足を解消！LINE WORKS Driveを画面内で直接操作できるプラグイン「ドラ・コネ」提供開始。標準同様の操作感でファイル管理課題を解決。

株式会社Rivine

産業廃棄物処理を主力事業としている関西クリアセンター株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：伊山雄太、以下 関西クリアセンター）は、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」において、LINE WORKS Driveとのシームレスな連携を実現するプラグイン「ドラ・コネ」を2025年3月25日より提供開始いたしました。

本製品は、自社の業務課題を解決するために企画・開発したシステムを製品化したものです。

現在、リリースを記念して2ヶ月間の無料トライアルを実施中です。

■ 開発の背景：100TBのストレージ活用で「容量不足」を解消

関西クリアセンターでは、成長戦略の一環としてDXを推進し、基幹システムとしてkintoneを活用してまいりました。しかし、現場で発生する大量の写真や図面、マニフェスト等のデータ管理において、kintone標準のディスク容量制限（5GB×ユーザー数）が大きな壁となっていました。

一方で、弊社で導入していたLINE WORKS（アドバンストプラン）には100TBという圧倒的なストレージ容量があります。この豊富なリソースを有効活用し、「容量制限を気にせず、高画質の写真を気兼ねなくレコードに貼りたい」という現場の思いから生まれたのが「ドラ・コネ」です。

システム開発の知見を持つ株式会社Rivine（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：江城達也、以下 Rivine）と協力し、「現場スタッフが迷わず使える操作性」と「余計な機能を削ぎ落としたシンプル設計」にこだわり開発いたしました。

■ 「ドラ・コネ」の3つの特徴

- シームレスな連携：kintone内で完結kintoneの画面から離れることなく、LINE WORKS Driveのファイル保管・閲覧・削除が可能です。外部ストレージを意識することなく、一つの画面で業務が完結します。- データ容量の劇的な節約ファイルの実体はLINE WORKS Driveに保存されるため、kintoneの容量を圧迫しません。kintoneの容量追加オプションを購入するよりも、既存のLINE WORKS資産を活用することでコストパフォーマンスを最大化できます。- 変わらない操作感（ドラッグ&ドロップ対応）kintone標準の添付フィールドに近い直感的な操作性を追求しました。レコード内の特定フィールドに添付エリアを生成するため、ITに不慣れなスタッフでも導入初日から使いこなせます。

■ 自社運用で実証済み！半年間のテストを経て製品化

弊社では半年間にわたり、実際に現場業務で「ドラ・コネ」を使用しました。その結果、kintoneの容量不足問題から完全に解放され、現場の報告業務のスピードも大幅に向上しました。 自社運用で確かな効果を実感したからこそ、同じ悩みを持つkintoneユーザー企業様へ自信を持っておすすめいたします。

「自社の運用に合うか試したい」「操作感を確かめたい」という声にお応えし、現在2ヶ月間の無料トライアルを受け付けております。

■ 製品概要

製品名：ドラ・コネ

提供開始日：2025年3月25日

価格：詳細は製品ページをご確認ください。

対応環境：kintone、およびLINE WORKS（アドバンストプラン等、Drive機能を含むライセンス）が必要です。詳細は製品ページをご確認ください。

■ 会社概要

【開発・販売元】

会社名：関西クリアセンター株式会社

代表者：代表取締役 伊山雄太

所在地：〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町三丁27番地17

URL：https://www.kansai-cc.com/

【開発協力】

会社名：株式会社Rivine

代表者：代表取締役 江城達也

所在地：〒577-0056 大阪府東大阪市長堂一丁目2番地16号 東大阪新光ビル306

URL：https://www.rivine.jp/

