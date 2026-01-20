親子で学ぶ！大学入試Webセミナー2026年2月12日(木)13:00から視聴開始～入試のポイントが動画でわかる！～

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、中学生～新高校2年生とその保護者の方を対象に、「親子で学ぶ！大学入試Webセミナー」を2026年2月12日(木)より無料配信いたします。忙しいご家庭でも気軽に視聴できる映像配信形式で、期間中はいつでも何度でも視聴可能。これから大学受験に向けて準備を始めるお子様と保護者の方が一緒に学べる絶好の機会です。

■いつでも視聴OK！親子で学ぶ大学入試の基礎知識

大学入試は年々変化が激しくなっており、特に難関大をめざす受験生やその保護者にとっては、最新の入試情報や出題傾向を正しく理解することが合格への第一歩となります。

本セミナーでは、河合塾の経験豊富な進学アドバイザーより、難関大志望者が押さえておくべき受験の基礎知識や最新の入試情報をわかりやすく解説します。さらに、保護者の方には、お子様を支えるための受験期における心構えやご家庭での関わり方についても学べる内容となっています。

前回の同セミナー参加者からは、「学校の勉強範囲が大学入試の基礎となることを知り、これからの勉強に自信が持てた」「出題形式の変化について具体的に理解でき、最新情報を得られて安心した」「保護者として正しい情報収集ができ、子どもをしっかり支えられると感じた」といった多くの好評の声が寄せられています。

さらに、今回のセミナーは映像配信形式のため、視聴期間内はいつでも何度でも視聴可能です。部活動や学校行事で忙しい学生や保護者の方々も、自分のペースで時間に追われることなく視聴することができます。

河合塾の豊富な受験情報が聞ける貴重な機会です。貴媒体の催事案内などで広くご紹介いただきますようお願いいたします。

■「親子で学ぶ！大学入試Webセミナー ～入試のポイントが動画でわかる！～」 概要

●視聴期間：2月12日(木) 13:00～4月27日(月)23:59まで

●実施形式：映像配信

●対象：中学生、新高校1・2年生とその保護者の方

●費用：無料

●講演者：河合塾進学アドバイザー

●講演内容：大学入試の基礎知識・最新情報

●申込方法：Web申込のみ(https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/unvexam/)