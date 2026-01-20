神戸学院大学×しそう森林王国観光協会 “地域活性化プロジェクト最終成果発表会” を１月27日に開催
中間発表会でプロジェクトの概要説明を行う関谷教授
参加者全員での記念撮影
発表を行う関谷ゼミの学生
神戸学院大学と、西兵庫信用金庫、公益財団法人しそう森林王国観光協会、たつの市観光協会の４者が連携した地域活性化プロジェクトです。
本学有瀬キャンパスを拠点とする人文学部矢嶋巌教授ゼミと経済学部関谷次博教授ゼミの学生たちが、宍粟市、たつの市とのフィールドワーク等を通し、地域活性化に向けた企画を立案しました。
この度、経済学部関谷ゼミが、宍粟市の活性化について最終発表会を行います。
- 日 時：2026年１月27日(木)15時25分～16時15分
- 会 場：兵庫県立山崎高等校 講堂
- 発表者：神戸学院大学 経済学部 関谷ゼミ６人
兵庫県立山崎高校 ９人
【最終発表会スケジュール】
15:25～15:27 出席者紹介
15:27～15:47 発表
15:47～16:02 コメント（１.宍粟市 福元晶三市長 ２.西兵庫信用金庫 桑垣喜一理事長
３.神戸学院大学 備酒伸彦学長)
16:02～16:07 総括（兵庫県立山崎高等学校 木村友一教頭）
16:07～16:15 記念撮影
＜参考リンク＞
神戸学院大学 経済学部(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/economics/) 経済学科(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/economics/)
経済学部オリジナルサイト(https://www.kobegakuin.ac.jp/education/faculty_economics/)
＜メディア関連の方＞
取材をご希望の場合は、お手数ですが、下記お問合せ先までご連絡をお願いいたします。
＜本学の出展に関する問い合わせ先＞
神戸学院大学 社会連携グループ
TEL: 078-974-6105（平日9:30～11:30、13:00～17:00）
MAIL: renkei_info@j.kobegakuin.ac.jp
URL：https://www.kobegakuin.ac.jp/social_contribution/
社会連携グループの取り組み紹介はこちら(https://www.kobegakuin.ac.jp/information/digital_book/social_contribution2025/#page=1)