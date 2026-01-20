¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡Û½Õ¤Î¹á¤ê¤ÈÈ¯¹Ú¤Î»ÝÌ£¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë
ºùÂä¤ÈºùÍÕ¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤Î½ÕÆé¥¤¥áー¥¸
¡¡¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹ñÊõ¤òÊú¤¯Ì¾¸Å²°¤Î±üºÂÉß¡¦¸¤»³¤ËÐÊ¤à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¡¿Áí»ÙÇÛ¿Í¡§²ÈÂ¼ ÊÝ´²¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¦ÂÚºß¤ÈSAKURA¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½Õ¤Î½Ü¿©ºà¤ÈÈ¯¹Ú¤Î»ÝÌ£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦½Õ¸ÂÄê¤ÎÆé¥á¥Ë¥åー¡ÖºùÂä¤ÈºùÍÕ¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤Î½ÕÆé¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ò¿©ÂÎ¸³¤«¤é±é½Ð¡£Ã¸¤¯Èþ¤·¤¤ºù¿§¤È¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ¹¤ÎºùÂä¤Ë¡¢½Õ¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¿©´¶¤òÅº¤¨¤ëºù³¤Ï·¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê±ü»°²Ï·Ü¤Ä¤¯¤Í¤È¡¢ºùÍÕ¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤¿Æ»ÌÀ»ûºùÍÕ¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤¬¡¢½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷¾ð¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤Ï¡¢ºÌ¤ê¤È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿½Ü¤Î¥Í¥¤¥Ðー¥Õ¥Ã¥É¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¡£ÁÇºàËÜÍè¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¸åÌ£¤â¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â³¤¯»ÅÎ©¤Æ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ëÌ£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤¬ÆÃÄ¹¤Î¶â»³»ûÌ£Á¹¡£È¯¹Ú¤Î»ÝÌ£¤¬ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤¦²º¤ä¤«¤Ê¿©¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¸¤»³¤ÎÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó³µÍ×¡Û
Í½Ìó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î27Æü¡Ê·î¡Ë
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÎÁ¶â¡§30,000±ß～¡Ê2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¡Ë
ÆâÍÆ¡§
¡¦Í¼¿©¡ÊºùÂä¤ÈºùÍÕ¤¤ê¤¿¤ó¤Ý¤Î½ÕÆé¡Ë2Ì¾ÍÍÊ¬
¡¦Ä«¿©
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
TEL: 0568-61-2211
¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://inuyama.hotelindigo.com/special-offers/well-being-stay-plan/
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆþÅòÀÇ¤¬ÊÌÅÓ150±ßÈ¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê12ºÐ°Ê¾å¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Ìó¤Ï¤´½ÉÇñ¤Î3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¡§
¤Õ¤¿¤Ä¤Î¹ñÊõ¤òÊú¤¯Ì¾¸Å²°¤Î±üºÂÉß¡¦¸¤»³¤ËÎ©¤Ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁÔÂç¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ñÊõÃã¼¼¡ÖÇ¡°Ã¡×¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÄí±à Í³Ú±ñ¤ä¡¢¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ëÌÚÁ¾Àî¤ÈÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹ñÊõ¸¤»³¾ëÅ·¼é¡¢¾ë²¼Ä®¤Î¥°¥ë¥á¤äº×¤êÊ¸²½¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¸¤»³¤ò¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤È©¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢°ÛÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥É¥¥É¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤ò¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¸¤»³Í³Ú±ñ
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://inuyama.hotelindigo.com/
Instagram :
https://www.instagram.com/hotelindigoinuyama/
LINE :
https://page.line.me/461hatdf?oat_content=url&openQrModal=true
¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´(R)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î³¹¤Î¸ÄÀ¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤ì¤¬¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ç¤¹¡£¥íー¥«¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Õー¥É¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢±£¤ì¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±ÁÏ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¤Ï¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ç°î¤ì¤ë¥Í¥¤¥Ðー¥Õ¥Ã¥É¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.hotelindigo.com¤½¤ÎÂ¾SNS¥µ¥¤¥Èwww.facebook.com/Hotel.Indigo, www.instagram.com/hotelindigo. ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IHG¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä / IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
IHG ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]¤Ï¡¢True Hospitality for Good¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²¼µ¤Î20¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦100¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ë6,600¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÍ¤·¡¢2,200¸®Ä¶¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¤Ï1²¯4,500Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー&¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë: ¥·¥Ã¥¯¥¹¥»¥ó¥·¥º ¥Û¥Æ¥ë¥º ¥ê¥¾ー¥Ä ¥¹¥Ñ, ¥êー¥¸¥§¥ó¥È ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó, ¥¥ó¥×¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä, ¥Û¥Æ¥ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥´
¡¦ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à: voco, Ruby, HUALUXE ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶ ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, EVEN ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥º: ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹, ¥¬ー¥Êー, avid ¥Û¥Æ¥ë¥º
¡¦ ¥¹¥¤ー¥Ä: Atwell ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥¹¥Æ¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸ ¥¹¥¤ー¥Ä, ¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥ó ¥¯¥é¥Ö¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¥º, ¥¥ã¥ó¥É¥ë¥¦¥Ã¥É ¥¹¥¤ー¥Ä
¡¦ ¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º: ¥¤¥Ù¥í¥¹¥¿ー ¥Óー¥Á¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥¾ー¥Ä
InterContinental Hotels Group PLC¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤ËÀßÎ©¡¢±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¦¥§ー¥ë¥º¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎIHG¤Î ¥Û¥Æ¥ë¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ìó385,000¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢Æü¡¹À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¨2025Ç¯£³·î31Æü¸½ºß
IHG¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation
IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
IHG¡¦ANA¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.ihg.com/japanhotels