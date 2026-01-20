OBC、私立学校特有の人事・給与業務を効率化する『奉行クラウド』3サービスを新たに提供開始

株式会社オービックビジネスコンサルタント

勘定奉行をはじめとする奉行クラウドなどの基幹業務システムを開発・販売する株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長：和田 成史／本社：東京都新宿区／以下OBC）は、

私立学校向けに特化した新ラインナップとして、『給与奉行クラウド[私立学校編]』、『総務人事奉行クラウド[私立学校編]』、『法定調書奉行クラウド[私立学校編]』の3サービスを2026年2月下旬より提供開始することをお知らせいたします。

今回新たに提供する3サービスは、私立学校特有の業務要件に対応した専用モデルとして、私学共済対応の給与計算、社会保険届出の電子化、教職員情報管理の標準化など、バックオフィス業務全体の効率化を実現します。

■背景

教育現場ではICT化が進む一方で、私立学校のバックオフィス業務には、依然として紙中心の業務や手作業が多く残っています。特に、私学共済に関連した社会保険料計算や届出業務は従来のシステムでは自動化が難しく、担当者の経験に依存した属人化や、法改正対応の手間、システム運用コストの増加など、多くの課題が生じていました。

こうしたバックオフィス業務の負荷は、担当者だけでなく教職員全体の働き方にも影響を及ぼしており、「教職員の働き方改革」が求められるなかで、業務効率化とペーパーレス化は学校経営において重要なテーマとなっています。

OBCは、これまで累計82万の導入実績を持つ『奉行クラウドシリーズ』を通じて、企業のAI活用やバックオフィスDXを支援してきました。その経験とノウハウを活かし、私立学校特有の業務課題を解決するため、私立学校向けの『奉行クラウド』を新たに提供します。

■特長

私立学校向けの『奉行クラウド』は、私立学校特有の人事・給与業務を効率化するために、以下の3つの特長を備えています。

１:私立学校の給与計算を自動化し、業務の手間とミスを削減

私学共済への対応や遡及支払に加え、手当や控除の計算を自動化します。

雇用形態・役職・家族構成などに応じて変動する手当金額は、Excelなどで個別に算出する必要はありません。奉行のAIが計算式を自動生成して計算を行うため、昇格や異動などの変動があってもミスなく迅速に給与計算を完了できます。

また、掛金料率などに改定が生じた場合も自動アップデートで最新の料率に対応するため、担当者は煩雑な更新作業から解放されます。

2：教職員とのやり取りをペーパーレス化し、働き方改革を推進

給与明細の電子配付、年末調整のWeb提出、勤怠管理など、教職員の申請・確認業務をペーパーレス化します。

教職員側はスマートフォンから手続きを完結できるため、紙の書類を提出したり、事務室に出向いたりする必要はありません。



一方、担当者側では、これまで発生していた紙の印刷・配付・回収・入力作業がなくなり、業務時間の大幅な削減につながります。

ペーパーレス化により、教職員と担当者双方の業務負荷を軽減し、学校全体の働き方改革を実現します。

3：迷わず使える操作性と標準化された業務運用で属人化を防止

累計82万の企業導入をもとに標準化された、使いやすい業務フローを提供します。

初めてクラウドを利用する学校でも操作に迷わず、担当者の入れ替わりが発生しても業務の品質を安定して維持できます。

さらに、AIチャットによる疑問解決、専任スタッフによる電話サポート、画面共有を使ったリモートサポートなど、手厚い支援体制により、人に依存しない業務体制の構築とミスの未然防止を実現します。

■今後の展望

OBCは、私立学校におけるバックオフィス業務の効率化を支援するため、今後も私立学校特有の機能拡張や周辺サービスとの連携強化を継続して進めてまいります。

また、AIをはじめとした最先端テクノロジーの活用により、バックオフィス業務のさらなる自動化や業務負荷の軽減を実現し、教職員の働き方改革を継続的に後押ししていきます。

これらの取り組みを通じて、教育機関の未来を支える基盤づくりに貢献いたします。

私立学校向け『奉行クラウド』資料 :https://pages.obc.co.jp/wf-6158-bugyo-cloud-academic-info-dl-entry私立学校向け『奉行クラウド』ご紹介資料のダウンロードができます