日立ソリューションズ吹奏楽団が「嵐」をテーマに第38回定期演奏会を開催【お知らせ】

株式会社日立ソリューションズ昨年の定期演奏会の様子

株式会社日立ソリューションズ（本社：東京都品川区、取締役社長：森田 英嗣／以下、日立ソリューションズ）は、地域社会への貢献の一環として、吹奏楽団による第38回定期演奏会を1月25日（日）に開催します。

今回の演奏会のテーマは「嵐」です。吹奏楽の名曲からポップスまで、嵐のように激しく、時に優しく心を揺さぶる音楽をお届けします。ジャンルを超えた多彩なプログラムで、皆様を音楽の嵐へと誘います。また、恒例となった品川区立東海中学校吹奏楽部との合同演奏も行います。皆さま、お誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。



■開催情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53429/table/347_1_a2da86638722637ea7b64840805383fb.jpg?v=202601200221 ]

■日立ソリューションズ吹奏楽団について

日立ソリューションズ吹奏楽団は、日立ソリューションズグループ社員約40名によって構成される吹奏楽団です。1985年8月の創設以来、演奏活動を通じた社員の一体感醸成、文化活動の振興を目的に定期演奏会、社内での演奏会などを行っています。日立ソリューションズが取り組むサステナビリティ経営に向けた変革活動であるSX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）においては、音楽を楽しむことによる心身の健康（ウェルビーイング）への貢献もめざしています。

近年では、品川区をはじめ地元関係各位のご協力のもと、品川区のイベントや学校の記念行事などでの演奏を行い、音楽を通じた地域社会貢献を行っています。

■日立ソリューションズのサステナビリティに対する取り組み

https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/sustainability/



日立ソリューションズについて

日立ソリューションズは、お客さまとの協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソリューションを提供することで、デジタルトランスフォーメーションを実現します。欧米、東南アジア、インドの各拠点が連携し、社会や企業が抱える課題に対して、グローバルに対応します。

そして、人々が安全にかつ安心して快適に暮らすことができ、持続的に成長可能な社会の実現に貢献していきます。

詳しくは、日立ソリューションズのウェブサイト(https://www.hitachi-solutions.co.jp/)をご覧ください。



※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

このお知らせに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――