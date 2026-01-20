1月23日より＋NRT factoryから、千葉県産さつまいもを贅沢に使用した「ベイクドスイートポテトMOCHI」新発売！

成田国際空港株式会社

NAAグループでは、地域の魅力・資源と成田空港のシナジー効果の最大化を目指して新たな地域振興に取り組んでおります。その取り組みの一環として、プラスナリタラボ株式会社は、千葉県産の焼き芋ペーストを贅沢に使用した「ベイクドスイートポテトMOCHI」を1月23日（金）から発売します。

ご挨拶やお土産など、大切な方や自分へのご褒美にもぴったりな商品ですのでぜひお試しください！ NAAグループは、今後も地域と成田空港が融合した新たな魅力を創り上げて皆さまへお届けし、周辺地域の成長エンジンとしての機能を果たしてまいります。

＋NRT factory ブランド商品一覧

・成田空港内販売場所：成田空港内Fa-So-La店舗（一部店舗除く）

※ダブル・ベイクド・チョコレート（5個入り・10個入り）、ダブル・ベイクド・チョコレート抹茶については、Fa-So-La店舗以外で以下の店舗でも販売しております。

・第1ターミナル「東京食賓館 おもたせ処」

※全商品を取り扱っている販売場所は、第３ターミナル「Fa-So-La KAGURA」のみとなります。

※記載の価格は2026年1月時点の情報です。