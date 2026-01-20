相模原アクセラレーションプログラム採択企業によるキッズ向けイベント「バーチャル宇宙体験フェス in 相模原」1/24（土）・1/25（日）開催！
相模原市では、優れたアイデアを持つ成長意欲の高い人材を相模原市から輩出し、将来、株式公開等を目指す起業家の育成を目的とした「相模原アクセラレーションプログラム」※に取り組んでいます。
このたび、本プログラムで採択されたスタートアップ企業である 株式会社amulapo（アミュラポ、本社：東京都新宿区、代表取締役：田中克明）が、令和８年１月２４日（土）・１月２５日（日）に、JR・京王線橋本駅近くの「サン・エールさがみはら」にて幼児～小学生向け宇宙イベント「バーチャル宇宙体験フェス in 相模原2026」を開催します。
・「バーチャル宇宙体験フェス in相模原2026」開催概要
●日 時 ： 令和８年１月２４日（土）・２５（日） 午前１０時～午後４時（入退場自由）
●会 場 ： サン・エールさがみはら（相模原市立勤労者総合福祉センター）
〔相模原市緑区西橋本５丁目４番２０号］
https://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/sun-yell/access/
●対 象 ： ３歳～小学校６年生までのお子さまとその保護者
●参加方法： 「バーチャル宇宙飛行士選抜試験」は下記ＵＲＬから事前申込が必要です。
イベント特設サイト：https://www.amulapo.net/astrofes-sagamihara
その他の体験は、当日会場2階にて当日チケットをお買い求めください。
●主 催 ： 株式会社amulapo（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中克明）
●後 援 ： 相模原市教育委員会、一般社団法人月面産業ビジョン協議会
●協 力 ： 相模原アクセラレーションプログラム（ＳＡＰ）、宇宙なんちゃら こてつくん、
京王電鉄株式会社
・プログラム
※詳細情報はイベント特設サイトよりご確認ください
https://www.amulapo.net/astrofes-sagamihara
【バーチャル宇宙飛行士選抜試験】
推奨年齢：小学３年生～６年生
参加費 ：3.500円
体験時間：約60分
申込方法：事前申込先着制
【バーチャルメーカー「ルナシティ」】
推奨年齢：５歳～小学４年生
参加費 ：1,000円
体験時間：約15分
申込方法：事前申し込み不要、当日受付
【ARで月面都市散策】
推奨年齢：５歳～小学４年生
参加費 ：500円
体験時間：約5分
申込方法：事前申し込み不要、当日受付
【宇宙をぼうけんしよう！】
推奨年齢：３歳～小学２年生
参加費 ：500円
体験時間：約10分
申込方法：事前申し込み不要、当日受付
【バルーンロケット工作】
推奨年齢：３歳～小学２年生
参加費 ：500円
体験時間：約15分
申込方法：事前申し込み不要、当日受付
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ スペシャル企画 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
宇宙なんちゃら こてつくん視聴会×特別講演
1月24日(土) 13:00～14:00 / 14:00～15:00
会場：サンエールさがみはら 第2会議室
来場プレゼント：「宇宙なんちゃら こてつくん」」((C)S/O2) お面プレゼント
■取材をご希望の場合は１月２２日(木)までに下記までご連絡をお願いします。
（問合せ先）
株式会社amulapo
担当 ：清水莉羽
メールアドレス：contact@amulapo-inc.com
Web ：https://amulapo-inc.com/