相模原アクセラレーションプログラム採択企業によるキッズ向けイベント「バーチャル宇宙体験フェス in 相模原」1/24（土）・1/25（日）開催！

相模原市役所


　相模原市では、優れたアイデアを持つ成長意欲の高い人材を相模原市から輩出し、将来、株式公開等を目指す起業家の育成を目的とした「相模原アクセラレーションプログラム」※に取り組んでいます。


　このたび、本プログラムで採択されたスタートアップ企業である 株式会社amulapo（アミュラポ、本社：東京都新宿区、代表取締役：田中克明）が、令和８年１月２４日（土）・１月２５日（日）に、JR・京王線橋本駅近くの「サン・エールさがみはら」にて幼児～小学生向け宇宙イベント「バーチャル宇宙体験フェス in 相模原2026」を開催します。


・「バーチャル宇宙体験フェス in相模原2026」開催概要

●日　時　：　令和８年１月２４日（土）・２５（日）　午前１０時～午後４時（入退場自由）



●会　場　：　サン・エールさがみはら（相模原市立勤労者総合福祉センター）


　　　　　　　〔相模原市緑区西橋本５丁目４番２０号］


　　　　　　　　https://www.nem-shiteikanri.jp/shisetsu/sun-yell/access/



●対　象　：　３歳～小学校６年生までのお子さまとその保護者



●参加方法：　「バーチャル宇宙飛行士選抜試験」は下記ＵＲＬから事前申込が必要です。


　　　　　　　イベント特設サイト：https://www.amulapo.net/astrofes-sagamihara


　　　　　　　その他の体験は、当日会場2階にて当日チケットをお買い求めください。



●主　催　：　株式会社amulapo（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中克明）



●後　援　：　相模原市教育委員会、一般社団法人月面産業ビジョン協議会



●協　力　：　相模原アクセラレーションプログラム（ＳＡＰ）、宇宙なんちゃら こてつくん、


　　　　　　　京王電鉄株式会社　　　　　　　



・プログラム

　※詳細情報はイベント特設サイトよりご確認ください


　　　　　　　　　　https://www.amulapo.net/astrofes-sagamihara


【バーチャル宇宙飛行士選抜試験】



推奨年齢：小学３年生～６年生


参加費　：3.500円


体験時間：約60分


申込方法：事前申込先着制






【バーチャルメーカー「ルナシティ」】



推奨年齢：５歳～小学４年生


参加費　：1,000円


体験時間：約15分


申込方法：事前申し込み不要、当日受付






【ARで月面都市散策】



推奨年齢：５歳～小学４年生


参加費　：500円


体験時間：約5分


申込方法：事前申し込み不要、当日受付






【宇宙をぼうけんしよう！】



推奨年齢：３歳～小学２年生


参加費　：500円


体験時間：約10分


申込方法：事前申し込み不要、当日受付






【バルーンロケット工作】



推奨年齢：３歳～小学２年生


参加費　：500円　


体験時間：約15分


申込方法：事前申し込み不要、当日受付







◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆　スペシャル企画　◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


　宇宙なんちゃら こてつくん視聴会×特別講演


　1月24日(土) 13:00～14:00　/　14:00～15:00


　会場：サンエールさがみはら 第2会議室


　来場プレゼント：「宇宙なんちゃら こてつくん」」((C)S/O2)　お面プレゼント




■取材をご希望の場合は１月２２日(木)までに下記までご連絡をお願いします。

（問合せ先）


　株式会社amulapo


　担当 ：清水莉羽


　メールアドレス：contact@amulapo-inc.com


　Web　　　　　：https://amulapo-inc.com/