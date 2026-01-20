歴史の街・月島に、自由に移動しながら働ける“回遊型”シェアオフィスが2月1日（日）オープン　集中・打合せ・休息エリアを行き来し生産性向上を叶える設計に

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスのBIZcomfort（ビズコンフォート）を運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク、所在地：東京都品川区、代表取締役：阪谷 泰之、以下WOOC）は、2026年2月1日（日）、中央区・月島駅徒歩4分、下町情緒と再開発が進む湾岸エリアが共存する人気の街・月島にシェアオフィス「BIZcomfort月島」をオープンいたします。

月島は、人情味あふれる下町の雰囲気と再開発が進む湾岸エリアが共存する街で、住まいと仕事の距離が近い都市空間として変化を続けています。近年、テレワークが一定程度定着する中で、現在もテレワークを継続している人においては、家事・育児・介護や趣味など、生活面をより重視する傾向がみられ、日常の過ごし方そのものを見直す動きが示されています（※1）。

こうした変化は、仕事と生活を明確に切り分けるのではなく、その時々の目的や気分に応じて行き来しながら過ごすという、新しい働き方のあり方を示唆しています。

当施設では、集中して作業に向き合う空間と、気分を切り替えながら過ごせる場所を回遊動線でつなぐことで、仕事と趣味、生活を行き来する現在のワーカーの動きを、空間として表現することを目指しています。街の日常と緩やかにつながりながら、多様な働き方を受け止める“回遊型シェアオフィス”というワークプレイスのあり方を、月島から提案します。

（※1）国土交通省：テレワークの増加 https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/content/001879091.pdf(https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/content/001879091.pdf)

集中と交流を自由に切り替えられる“回遊型ワークスペース”

BIZcomfort月島は、エリアごとに機能と空気感を明確に分けた設計を採用しています。深い没頭が必要なワークブースから、リフレッシュや自然な交流を促す開放的なカフェブースまで、目的（ワークスタイル）に合わせて居場所を自在にスイッチすることで、個人のパフォーマンスを最大化させます。

また、舟が行き交う水辺の街・月島をイメージした動線計画により、多様な利用者がスムーズに、かつ自然に行き交う空間を実現。人の流れが滞留せず、新たな発想や偶発的な出会いを生む、開かれたワークプレイスを提案します。

BIZcomfort月島 内覧会 開催！

BIZcomfort月島のオープンを記念し、内覧会を以下日程で開催いたします！

【日 時】2026年2月1日（日）～3日（火）9：00～18：00（最終受付 17：00）

【予 約 受 付】2026年2月3日（火）まで

2月4日以降の内覧予約も随時受付しております。

【利用方法】

BIZcomfort月島HPから内覧予約ページにアクセスし、ご希望日時・必要事項を入力の上ご予約ください。確定日時は追ってご連絡いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※メディア関係者の取材や撮影も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC 片平（かたひら） TEL：080-7499-3845 MAIL：pr@wooc.co.jp

▼BIZcomfort月島の特徴

特徴1. 24時間使える 駅徒歩4分のシェアオフィス

中央区月島駅から徒歩4分の「BIZcomfort月島」は、24時間365日利用可能なコワーキングスペース・レンタルオフィスです。コンシェルジュ（平日9:00～18:00）在籍で、ドロップイン利用も可能。隅田川の眺望を楽しめる席もあり、仕事や自習、読書など多様な使い方に対応します。

カフェブース イメージ

特徴2.月島からうまれる新たな潮流

「BIZcomfort月島」は、TIDE（タイド）＝“潮の満ち引き”をテーマに、利用者の皆様が思考を整え、物事を良い方向へと動かす「好機」を掴める空間づくりを目指しています。 集中して作業に没頭できるワークブースを完備し、フリーランスや個人事業主、さらなる飛躍を目指すビジネスパーソンが次なるチャンスを掴むための環境を整えました。ここ月島の地から、新たな時代の潮流を生み出す拠点として、皆様の挑戦をサポートします。

ワークブース イメージ

特徴3.初期費用を抑えて、すぐに使える「マイオフィス」

当施設では、1～6名用の完全個室を全52室用意しています。デスク・チェア・無線LAN・電源などが完備された「即入居・即利用可能」な環境です。また、敷金・礼金は不要※2のため、初期費用を抑えてオフィスを構えることができます。法人登記や事業所登録にも対応しており、各種許認可の取得実績も豊富。多様なサイズの個室を用意しているため、士業の事務所やサテライトオフィスなど、様々な用途に対応可能です。

※2 別途契約金が必要になります。また、お部屋の大きさによっては、保証金や保証会社のご利用をお願いする場合もございますので、詳細はお問い合わせください。

５名用 レンタルオフィス イメージ

特徴4. 商談やオンライン通話も安心の設備環境

ビジネス利用に欠かせない会議室やWEB会議ルーム※3も完備。対面・オンラインを問わず、安心してコミュニケーションできる専用スペースを整えています。会議室にはWEB会議システム搭載のモニターを設置しており、資料の共有もスムーズに行えます。また、オープンスペースでのWEB会議や通話に抵抗がある方には、専用個室のWEB会議ルームを用意。外部に聞かれたくない重要な通話も、プライバシーを守りながら安心して行えます。※3 予約制・有料

会議室 イメージ

特徴5. 登記もOK！月島でスタートする起業・拡張拠点

「BIZcomfort月島」では、中央区で起業したい方や自宅住所の登記に抵抗がある方など、多様なニーズに対応できる環境を整えています。さらに、自習や学習利用にも便利なロッカーオプションを完備。登記やポストを多く設置することで、起業や事業拡張を支える新しい拠点として活用いただけます。

ポスト イメージ

▼BIZcomfort月島 施設概要

住所 ：東京都中央区月島1-15-7 パシフィックマークス月島6F

アクセス ：東京メトロ有楽町線「月島駅」7番出口徒歩4分

都営大江戸線「月島駅」8a番出口徒歩5分

都営大江戸線「勝どき駅」A1出口徒歩12分

広さ ：900.58平方メートル （272.42坪）

席数 ：【コワーキングスペース】オープンスペース62席／【レンタルオフィス】52戸

利用料金：【コワーキングスペース】

全日プラン（24時間365日いつでも使える）：18,700円/月

土日祝プラン（土日祝のみいつでも使える）：6,600円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortのコワーキングスペースが全て使える）：22,000円/月

ライトプラン（月額基本料2,200円を超えた分は1日ごとの従量課金制で使える）：2,200円～/日

ドロップイン：550円／時 2,200円/日

【レンタルオフィス】55,000円～/月 （共益費込み、部屋により異なる）

設備 ：無線Wi-Fi、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議用個室、コンシェルジュ

HP ：https://bizcomfort.jp/tokyo/tsukishima.html



▼BIZcomfort月島の フロアマップ

▼BIZcomfortについて

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。

そんな背景の中、当社では”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス「BIZcomfort」を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。

近隣のBIZcomfort

■MID POINT×BIZcomfort豊洲

豊洲駅から徒歩3分。BIZcomfortとMID POINTが初めてタッグを組んで生まれたコワーキングスペースです。

住所：東京都江東区豊洲5丁目6-36 豊洲プライムスクエア10F

HP ：https://bizcomfort.jp/tokyo/toyosu.html

■BIZcomfort門前仲町

江戸時代の情緒あふれる門前仲町のコワーキングスペース、レンタルオフィス併設のシェアオフィス。昔ながらの商店が軒をつらねる通りを抜けた川沿いに当拠点がございます。

住所： 東京都江東区富岡2-11-18 RR tomioka 4F

HP ：https://bizcomfort.jp/tokyo/monzennakacho.html

【WOOC 会社概要】

商号 ：株式会社WOOC（ウォーク）

代表 ：代表取締役 阪谷 泰之

本社所在地 ：東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル7F

電話 ：03-5789-3323

設立 ：2008年9月

資本金 ：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高 ：17期 6,779,540（千円）

店舗数 ：レンタルオフィス191拠点・コワーキングスペース183拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む）

従業員数 ：計 203名（社員84名・パート119名）※2026年1月時点

事業内容 ：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事

業／不動産売買仲介事業

公式HP ：https://www.wooc.co.jp/

【WOOCのSDGsについて】

（https://www.wooc.co.jp/sustainability.html(https://www.wooc.co.jp/sustainability.html)）

WOOCは、「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

【WOOCの働き方について】

WOOCは、「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の3つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。

