²¬»³±Ø±Ø¶á¡¡¹ñºÝ¸òÎ®¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹HAREnoMA¥ªー¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

2026Ç¯3·î¡¢²¬»³±Ø¤«¤éÀ¾¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëºÆ³«È¯¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÊô´ÔÄ®¤Ë¡¢International Sharehouse HAREnoMA¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥¢¥±¤Ï¡¢¿À¸Í¤äÂçºå¤òÃæ¿´¤Ë²áµî47¤«¹ñ¤«¤éÆþµï¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢²¬»³¤ÎÃÏ¤Ç¤â¹ñºÝ¸òÎ®¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ê³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±ß°Â¤È¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤Î¿Íµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤âÁý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ä½¬´·¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¤³¤È¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬³ÆÃÏ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¸ßÍý²ò¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¸òÎ®¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HAREnoMA¤Ï¡¢³°Éô¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¡¢¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤òÈ÷¤¨¡¢¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼ï¥Ñー¥Æ¥£ー¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´ÆâÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¡¡ ¾Î¡§International Sharehouse HAREnoMA
½»¡¡ ½ê¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÊô´ÔÄ®4ÃúÌÜ19-28¡ÊJR²¬»³±ØÀ¾¸ý¤è¤êÅÌÊâ13Ê¬¡Ë
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥¢¥±¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶Ì°æ ÃÒÍÎ¡Ë
»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¿¥ë¥ïー¥¯¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾å ¸²ÅÍ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Í¸Â²ñ¼Ò»°ÏÂ¹©¶È¡ÊÃ´Åö¡§¾®Ã« Í¦ÂÀ¡Ë
¾² ÌÌ ÀÑ ¡§194Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹½¡¡¡¡Â¤¡§Å´¹üÂ¤£³³¬·ú¤Æ
²¬»³¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9¼¼¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é9¤Ä¤ÎÎ³¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¹¤Ä¤Î¸ÄÀ¤¢¤ë¡»¤¬½¸¤Ã¤Æ£±¤Ä¤ÎË¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§¡Û
¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö
¡¡¸µ¡¹µïÂð¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê£±¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë²þÁõ¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¥Æー¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤Ç¤¤ë¡Ö¾®¾å¤¬¤ê¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¶áµ¦Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÏÀÊ¸¾Þ¡Ê½¤»Î¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ìµé·úÃÛ»Î¾®Ã«Í¦ÂÀ»á¤¬Ã´Åö¡£²÷Å¬À¤È¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢ÃÏ¸µ»ºÌÚ¤Î°ìËçÈÄ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ü¤Û¿È°ì¤Ä¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤âÃ»´ü¤«¤é¤Ç¤â½»¤á¤ëµ¤·Ú¤µ
¡¡¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¡¢´¥Áçµ¡¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢À¶ÁÝÍÑ¶ñ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÉÛÃÄ¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¤Û¤Ü¿È°ì¤Ä¡×¤ÇÆþµï¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æþµï´ü´Ö¤ÏºÇÃ»3¤«·î¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»´üÂÚºß¤ÎÊý¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¼¼¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¡¢¥Ç¥¹¥¯¡¢°Ø»Ò¡¢¥«ー¥Æ¥ó¡¢¼ýÇ¼¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê²È¶ñ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤Ï»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤Ó½é·î¤ÎÆü³ä¤ê²ÈÄÂ¤È¶¦±×Èñ¡¢Íâ·î¤Î²ÈÄÂ¤È¶¦±×Èñ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤ª¤è¤½10Ëü±ßÁ°¸å¤ÇÆþµï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Â¿´°ÂÁ´¤Î±¿±ÄÂÎÀ©
¡¡±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Á¥¢¥±¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©Á°¤ò´Þ¤á¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¼¸Ë¸©¤«¤é¤Ï¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¥µ¥¤¥º¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾Þ ¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ëー¥ë¤òÀß¤±¡¢³Æ¸Ä¼¼¤ä¸¼´Ø¤Ë¸°¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«ÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤·Ú¤ËÏ¢Íí¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþµï¼êÂ³¤¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâÍ÷¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¡¢£¶¥ö¹ñ¸ìÂÐ±þ
¡¡¶áÇ¯¹â¤Þ¤ë³¤³°¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°¹ñ¤«¤éÍèÆü¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâÍ÷¤äÅÅ»Ò½ðÌ¾¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æþµï¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤ä¡¢Æü¡¦±Ñ¡¦Ãæ¤Ê¤ÉÁ´£¶¥ö¹ñ¸ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë²áµî47¤«¹ñ¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥Êª·ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È
https://www.instagram.com/machiake_okayama/
https://machiake.jp/harenoma ※2月公開予定
¡Ú»²¹Í¡Û
²È¡¡¡¡ÄÂ¡§33,000±ß～45,000±ß
¶¦ ±× Èñ ¡§14,000±ß¡Ê¿å¸÷Ç®¥Í¥Ã¥ÈÈ÷ÉÊÀ¶ÁÝ¹þ¤ß¡Ë
½é´üÈñÍÑ¡§½é·îÆü³ä¤ê²ÈÄÂ¡Ü¶¦±×Èñ¡¢Íâ·î¤Î²ÈÄÂ+¶¦±×Èñ¡Ü»öÌ³¼ê¿ôÎÁ15,000±ß
Æþµï´ü´Ö¡§3¤«·î°Ê¾å
³« ¶È Æü ¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
£³¡¥¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡§ 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè1²ó¡§10:30～12:00 / Âè2²ó¡§13:00～14:30
¡¡¡¡¡¡£³·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè1²ó¡§10:30～12:00 / Âè2²ó¡§13:00～14:30
¡¡¢¨³Æ²ó1～1.5»þ´ÖÄøÅÙ¡¢ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¾ì½ê¡§ ²¬»³»ÔËÌ¶èÊô´ÔÄ®4ÃúÌÜ19-28
¡¡¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ä¶á¤¯¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñー¥¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÈñÍÑ ÌµÎÁ
¡¦Äê°÷ 10Ì¾ÄøÅÙ
¡Ú Æâ ÍÆ ¡Û
£±. ´ÛÆâ¤Î¤´°ÆÆâ
£². ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î±¿±Ä¡¢¥Þ¥Á¥¢¥±¤Î²ñ¼Ò³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£³. ¼Áµ¿±þÅú
¡Ú ¤´»²²Ã¤Î¤ª¿½¹þ ¡Û
²¼µ¤ÎURL¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹Äº¤¡¢¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ý¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/EVQmNsZH3ZDdUnHK6
¢¨³«ºÅÆüÁ°¡¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°ÆüµÚ¤ÓÅöÆü¤Î»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÄ¾ÀÜ¤ªÅÅÏÃ(050-3743-8206)¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
4¡¥Æþµï¼Ô·ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÉû¶È¡Ë¤ÎÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·î5~10»þ´ÖÄøÅÙ¡¡Êó½·¡¡·î³Û1～2Ëü±ß¤ÎÆþµï¼Ô·ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5¡¥º£¸å¤ÎÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥¢¥±¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ì°æ¤¬¼«¼Ò½êÍÊª·ïÃæ¿´¤Ë20Åï°Ê¾å¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ë²è¤«¤é¡¢Î©¤Á¾å¤²¡¢½¸µÒ¡¢±¿±Ä¤Þ¤Ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ØÀ¾¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹Âç²È¤Î²ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆËèÇ¯4·î¤Ë¤Ï50～100¿Íµ¬ÌÏ¤Ç´ØÀ¾¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¹çÆ±¤ª²Ö¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÏÆÃ¤ËÃÏ¸µ¿À¸Í～Âçºå¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÄÂÂß¤Î±¿±Ä¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ä¥³¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍ¶Ã×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºòÇ¯ÅÙ¤Î¤ª²Ö¸«¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡Û
6¡¥ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Á¥¢¥± (https://machiake.jp/¡Ë
½»½ê¡§¢©653-0042 ¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶èÆóÍÕÄ®2-5-10
Tel ¡§050-3743-8206¡¡Ã´Åö¡§³Ñ¾¡(¤¹¤ß¤«¤Ä)¡¢Ä¥(¤Á¤ç¤¦)
Mail¡§info@machiake.jp