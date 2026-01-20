公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）は、子どもの職業・社会体験施設「キッザニア東京」に、2月20日（金）～3月12日（木）の3週間、期間限定で今年も「診療所」パビリオンを出展することになりました。期間限定での出展は2025年に引き続き３度目となり、今回は「産婦人科医」の体験を提供します。

本パビリオンで、こども達は「産婦人科医」として仕事内容について学んだ後、医療用モデルを用い、妊婦への超音波検査と予防接種の研修を行う他、超音波検査では胎児が順調に育っているかを診察し、予防接種の研修では、妊婦へのワクチン接種が可能かどうかを診察した後、予防接種を行います。また、参加者には自身の写真と名前の入った医師資格証を発行します。

さらに、期間中は新生児に関するクイズラリーや、「おしごと相談センター」パビリオンで「診療所」を紹介する限定アクティビティも実施します。

日本医師会では、今回の出展について、「本パビリオンでの体験を通じて、こども達が妊婦や胎児についての理解を深め、医師の仕事に興味をもつばかりでなく、医療行為の意味や予防接種の意義を学び、健康に対する意識を高める機会としてもらえればありがたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946‐2121（代）

