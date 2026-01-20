【リーガロイヤルホテル京都】苺スイーツとともに過ごす特別な夜、オールデイダイニング カザ「バレンタインディナービュッフェ」 開催

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、オールデイダイニング カザにて、「バレンタインディナービュッフェ」を2026年2月14日（土）に開催します。

「苺スイーツ」イメージ

「バレンタインディナービュッフェ」では、多彩なディナービュッフェメニューに加え、心ときめく苺スイーツや一夜限りの特別なデザート演出をご用意します。

ご来店時には、ウェルカムストロベリーとして、グラスに盛りつけたフレッシュな苺を提供します。甘酸っぱい香りとともに、特別な夜の始まりをキュートに彩ります。デザートコーナーには、見た目にも心が躍る苺スイーツを中心に、全16種類のデザートがずらりと並び、華やかで心ときめく空間が広がります。

お食事の後半には、目の前で炎が舞い上がる華やかなフランベサービスや、ライブキッチンで仕上げる、とろける口どけの出来立てフォンダンショコラなど、ホテルパティシエによるバレンタイン限定のライブ演出により、五感で愉しむスイーツタイムを堪能できます。

「ショコラメッセージプレート」イメージ

たいせつな方への想いをその場で綴る「ショコラメッセージプレート」サービスも実施します。ホテルパティシエがご希望のメッセージをチョコレートでプレートに描き、世界でひとつだけの特別なデザートプレートに仕上げます。

さらに、2月に結婚記念日やプロポーズ記念日を迎えるお客様には、たいせつな記念日がいつまでも心に残る特別な日となるよう、お祝いの気持ちを込めて、食前酒1杯とお花1輪をプレゼントします。

バレンタインデーの夜だからこそ、カップルはもちろん、ご家族やご友人とご一緒に、甘くときめく苺スイーツに囲まれながら、“想いをカタチにしてシェアする”、ときめきつまった特別なひとときをお過ごしください。

詳細については、次の通りです。

◆オールデイダイニング カザ 「バレンタインディナービュッフェ」開催 概要◆

【開催期間】

2026年2月14日（土）

【開催場所】

オールデイダイニング カザ（1階）

【開催時間】

1部 17:30～19:00 ／ 2部 19:30～21:00

※90分制

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

【料 金】

大人・・・\8,855、シニア（70歳以上）・・・\6,578、

小学生・・・\4,301、幼児（４歳以上）・・・\2,024

※3歳以下のお子様は無料。

【内 容】

＜バレンタイン限定演出＞

「フォンダンショコラ」イメージ

◇ウェルカムストロベリー

：ご来店時、グラスに盛り付けたフレッシュ苺をプレゼント

◇ショコラメッセージプレート

：ホテルパティシエがチョコレートでお好みのメッセージをお皿にお描きします

◇苺のフランベサービス

：目の前で炎が舞い上がる華やかなパフォーマンス

◇フォンダンショコラ

：ライブキッチンで仕上げる、出来立てとろけるフォンダンショコラ

※苺のフランベサービスとフォンダンショコラは、お食事の後半にご用意します

＜2月に結婚記念日・プロポーズ記念日を迎えるお客様限定特典＞

◇お祝いの気持ちを込めて、食前酒1杯プレゼント（ノンアルコール対応可）

◇想いを添えて、お花を1輪プレゼント

＜ディナービュッフェ一例＞

◇ライブキッチン◇

牛肉のグリル／豚の塩麹マリネ 柚子胡椒香る焦がしバターのソース／大葉と明太子のパスタ／スモークサーモンと菜の花のクリームペンネ／ピッツァ 九条ねぎと豚肉の味噌チーズ

◇おすすめメニュー◇

牛肉の赤ワイン煮込み／お魚の蒸気蒸し 蟹入りチャウダーのソース／鶏肉のロティ 山椒の風味を纏わせて／サーモンのオーブン焼き 西京味噌とレモンの風味／鰤のカルパッチョ 柑橘のビネグレット／蕪のマリネと合鴨のコンフィ／魚介とパスタのインサラータ／黒豆とカマンベールのカナッペ／蟹入りピラフ／セロリラブと青りんごの冷製スープ／“ハニーコム”フロマージュとドライフルーツ／酒粕とクリームチーズのシュー 他

＜スイーツ全16種＞

「苺のチョコケーキ」イメージ「苺とピスタチオムース」イメージ

苺のショートケーキ／苺のチョコケーキ／苺のティラミス／苺ババロア／苺ゼリー／苺クッキーサンド／苺チョコカヌレ／苺ドーナッツ／苺のロールケーキ／苺タピオカミルクティー／苺とピスタチオムース／苺アイスミルク／苺大福／ウーピーパイ／チーズケーキ／オレンジシャーベット

※入荷状況により食材の内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

※写真は、すべてイメージです。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/kaza/menu/dinner/

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都 オールデイダイニング カザ

〒600‐8237

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075-361-9226（直通）