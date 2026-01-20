【リーガロイヤルホテル京都】苺スイーツとともに過ごす特別な夜、オールデイダイニング カザ「バレンタインディナービュッフェ」 開催
リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）は、オールデイダイニング カザにて、「バレンタインディナービュッフェ」を2026年2月14日（土）に開催します。
「苺スイーツ」イメージ
「バレンタインディナービュッフェ」では、多彩なディナービュッフェメニューに加え、心ときめく苺スイーツや一夜限りの特別なデザート演出をご用意します。
ご来店時には、ウェルカムストロベリーとして、グラスに盛りつけたフレッシュな苺を提供します。甘酸っぱい香りとともに、特別な夜の始まりをキュートに彩ります。デザートコーナーには、見た目にも心が躍る苺スイーツを中心に、全16種類のデザートがずらりと並び、華やかで心ときめく空間が広がります。
お食事の後半には、目の前で炎が舞い上がる華やかなフランベサービスや、ライブキッチンで仕上げる、とろける口どけの出来立てフォンダンショコラなど、ホテルパティシエによるバレンタイン限定のライブ演出により、五感で愉しむスイーツタイムを堪能できます。
「ショコラメッセージプレート」イメージ
たいせつな方への想いをその場で綴る「ショコラメッセージプレート」サービスも実施します。ホテルパティシエがご希望のメッセージをチョコレートでプレートに描き、世界でひとつだけの特別なデザートプレートに仕上げます。
さらに、2月に結婚記念日やプロポーズ記念日を迎えるお客様には、たいせつな記念日がいつまでも心に残る特別な日となるよう、お祝いの気持ちを込めて、食前酒1杯とお花1輪をプレゼントします。
バレンタインデーの夜だからこそ、カップルはもちろん、ご家族やご友人とご一緒に、甘くときめく苺スイーツに囲まれながら、“想いをカタチにしてシェアする”、ときめきつまった特別なひとときをお過ごしください。
詳細については、次の通りです。
◆オールデイダイニング カザ 「バレンタインディナービュッフェ」開催 概要◆
【開催期間】
2026年2月14日（土）
【開催場所】
オールデイダイニング カザ（1階）
【開催時間】
1部 17:30～19:00 ／ 2部 19:30～21:00
※90分制
※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。最新の営業情報は公式HPをご確認ください。
【料 金】
大人・・・\8,855、シニア（70歳以上）・・・\6,578、
小学生・・・\4,301、幼児（４歳以上）・・・\2,024
※3歳以下のお子様は無料。
【内 容】
＜バレンタイン限定演出＞
「フォンダンショコラ」イメージ
◇ウェルカムストロベリー
：ご来店時、グラスに盛り付けたフレッシュ苺をプレゼント
◇ショコラメッセージプレート
：ホテルパティシエがチョコレートでお好みのメッセージをお皿にお描きします
◇苺のフランベサービス
：目の前で炎が舞い上がる華やかなパフォーマンス
◇フォンダンショコラ
：ライブキッチンで仕上げる、出来立てとろけるフォンダンショコラ
※苺のフランベサービスとフォンダンショコラは、お食事の後半にご用意します
＜2月に結婚記念日・プロポーズ記念日を迎えるお客様限定特典＞
◇お祝いの気持ちを込めて、食前酒1杯プレゼント（ノンアルコール対応可）
◇想いを添えて、お花を1輪プレゼント
＜ディナービュッフェ一例＞
◇ライブキッチン◇
牛肉のグリル／豚の塩麹マリネ 柚子胡椒香る焦がしバターのソース／大葉と明太子のパスタ／スモークサーモンと菜の花のクリームペンネ／ピッツァ 九条ねぎと豚肉の味噌チーズ
◇おすすめメニュー◇
牛肉の赤ワイン煮込み／お魚の蒸気蒸し 蟹入りチャウダーのソース／鶏肉のロティ 山椒の風味を纏わせて／サーモンのオーブン焼き 西京味噌とレモンの風味／鰤のカルパッチョ 柑橘のビネグレット／蕪のマリネと合鴨のコンフィ／魚介とパスタのインサラータ／黒豆とカマンベールのカナッペ／蟹入りピラフ／セロリラブと青りんごの冷製スープ／“ハニーコム”フロマージュとドライフルーツ／酒粕とクリームチーズのシュー 他
＜スイーツ全16種＞
「苺のチョコケーキ」イメージ
「苺とピスタチオムース」イメージ
苺のショートケーキ／苺のチョコケーキ／苺のティラミス／苺ババロア／苺ゼリー／苺クッキーサンド／苺チョコカヌレ／苺ドーナッツ／苺のロールケーキ／苺タピオカミルクティー／苺とピスタチオムース／苺アイスミルク／苺大福／ウーピーパイ／チーズケーキ／オレンジシャーベット
※入荷状況により食材の内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。
※写真は、すべてイメージです。
https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/list/kaza/menu/dinner/
■お客様お問い合わせ先■
リーガロイヤルホテル京都 オールデイダイニング カザ
〒600‐8237
京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地
075-361-9226（直通）