ニデック京都タワー地上100mの展望室にて「節分追儺祭」を開催　園児による豆まきや来塔者への福豆の配布を行い、無病息災を祈願

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長:山田 有希生)が運営するニデック京都タワーは、2026年2月2日(月)にニデック京都タワー展望室にて、「節分追儺祭」(せつぶんついなさい)を開催いたします。本イベントは、京都の街を照らす灯台をモチーフに建てられたタワーとして、厄除けや平和、招福を皆さまとともに祈願し、伝統文化をより身近に感じていただくために実施いたします。

2025年開催時の様子詳細を見る :https://www.kyoto-tower.jp/event/setsubun2026/

節分追儺祭は、長い冬の終わりと暖かい春の訪れを祝う季節の節目に、邪気を払って福を招き入れることで無病息災を願う日本の伝統行事です。本イベントでは、賀茂御祖神社(下鴨神社)の神職のご奉仕により、地上100mの高さに位置するニデック京都タワー展望室5階にて「節分追儺式」を執り行います。儀式の後には、展望室へご招待した近隣の幼稚園児の皆さまによる元気いっぱいの豆まきを行い、一年の幸せを願います。また、当日は展望室1階にて、展望室入場券をお持ちの方を対象に、無病息災を願う縁起物の「福豆」をお配りいたします。

歴史ある京都の街並みを一望するニデック京都タワーで日本の伝統行事に触れながら、一年の健康と幸せを願いませんか。

■「節分追儺祭」イベント概要

【開催日時】 2026年2月2日(月) 10:00～

【開催場所】 ニデック京都タワー 展望室5階

【展望室入場料】 大人：900円、高校生：700円、小・中学生：600円、幼児(3歳以上)：200円

【URL】 https://www.kyoto-tower.jp/event/setsubun2026/

※ご見学には展望室入場券が必要です。

※表示価格は、消費税を含みます。

※当日の状況により、開催時間が前後する場合がございます。

※福豆は、展望室1階にてお配りし、無くなり次第終了とさせていただきます。

※取材時の写真撮影に関しては参加者へのプライバシーにご配慮いただきますようお願いいたします。

※画像はすべてイメージです。

ニデック京都タワー

“産業・文化・観光の一大センターとして活用し、京都市の伸展に貢献する"ことを目指し建てられたニデック京都タワー。白くなめらかなフォルムは鉄骨を使わないモノコック構造で、海のない京都の街を照らす灯台をモチーフにしています。京都市街で一番高い地上100メートルの展望室からは、古都・京都の絶景パノラマを360度見渡せます。

【展望室営業時間】

10:00～21:00(最終入場20:30)

※予告なく営業時間を変更する場合があります。

【公式WEBサイト】

https://www.kyoto-tower.jp/