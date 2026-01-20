インターナショナルSOSが、「リスクアウトルック2026カンファレンス」をオンライン開催

インターナショナルSOSジャパン株式会社

世界中で働く従業員の健康と安全を支えるインターナショナルSOSジャパン株式会社(https://www.internationalsos.co.jp/)（東京都港区 代表取締役 マーク・アタウェイ）は、2026年2月20日（金）に「リスクアウトルック2026カンファレンス」(https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference)をオンライン開催いたします。

地政学的緊張の長期化、地域紛争の拡大、パンデミックや自然災害のリスク、渡航・派遣を取り巻く規制環境の変化など、海外で事業を展開する企業・団体を取り巻くリスク環境は、かつてないほど複雑化・高度化しています。こうした不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長するためには、危機を予測し、いざという時に迅速かつ的確に対応できる「危機対応力」がこれまで以上に求められています。

本カンファレンス(https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference)は、海外で事業を展開する企業・団体が、急速に変化する世界情勢の中で求められる危機対応力を高め、従業員の安全を守りながら、事業継続と成長を両立させるための実践的な知見を得られる機会です。

インターナショナルSOSが発行する最新の「リスクアウトルック2026レポート」と「リスクマップ2026」をもとに、セキュリティと医療の専門家が、2026年に企業が特に注視すべきグローバルリスクと、その備えについて分かりやすく解説します。

さらに、丸の内総合法律事務所の弁護士 中野 明安先生、近内 京太先生をお迎えし、ますます重要性が高まる「安全配慮義務（Duty of Care）」を中心に、危機発生時に企業が果たすべき責任や、実務上の留意点について最新の法的インサイトを共有します。

事前にお申込みいただいた方全員に、後日見逃し配信をご案内いたします。当日ご参加が難しい方も、ぜひこの機会にご登録(https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference)ください。

登録はこちら :https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference＜開催概要＞

リスクアウトルック2026カンファレンス ～不確実性を突破し、成長への確かな航路を描く～

開催日時：2026年2月20日（金）14:00～15:30（日本時間）/ 見逃し配信あり

開催形式：オンライン（Zoom／アカウント登録不要）

参加費：無料（事前登録制）

参加登録ページ：https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference

＜プログラム＞- リスクアウトルック2026 レポートハイライトインターナショナルSOSの最新分析に基づき、2026年に企業が直面する主要なリスクとトレンドを解説します。- パネルディスカッション「海外リスクにどう備えるか ― 不確実な時代の危機対応戦略」・2025年を振り返る：世界を揺るがしたリスクイベントとそこからの学び・2026年のリスクマップ：海外事業に影響を与える変化と、企業が取るべき対応戦略登壇者福間 芳朗（リージョナルセキュリティディレクター ノースアジア）湯井 真紀子（医師／メディカルディレクター）高崎 紀子（主席アナリスト 北東アジア）- 今、企業が守るべきものとは「安全配慮義務（Duty of Care）と危機対応の最新インサイト」登壇者弁護士 中野 明安 先生弁護士 近内 京太 先生（丸の内総合法律事務所）

※プログラム内容は、開催時の世界情勢などにより変更の可能性がございます。

＜こんな方におすすめ＞

海外に拠点・駐在員・出張者を有する企業・団体の経営層、管理職の方 人事、総務、リスク管理、危機管理、セキュリティ部門のご担当者 海外事業における危機対応や安全配慮義務の最新動向を把握したい方

登録はこちら :https://www.internationalsos.co.jp/events/ro2026-conference

インターナショナルSOSグループについて

1985年の設立以来40年以上、インターナショナルSOSグループはお客様の命を救い続けています。

組織の持続可能な事業の実現のため、安全、医療、ロジスティクスおよびデジタルの専門家が、世界90ヵ国1,200ヵ所以上で、24時間365日お客様をサポートしています。

現在では、フォーチュングローバル 100の82%、世界で最もサステナブルな企業100社の66%にあたる企業、政府機関、教育機関、NGOなど、約9,000社、700万人以上に、約110の言語・方言でアシスタンスサービスをご提供しています。



日本においても1996年から30 年に渡り、日本で活躍する外資系企業および世界で展開されているすべての産業の日系企業の皆様に、医療とセキュリティを支えるサービスをご提供しています。

www.internationalsos.com(https://www.internationalsos.co.jp/)