77,000時間のコーチングで蓄積した知見を実装したAIコーチが右腕として管理職の過負荷を分担「mento マネジメントAI」提供開始

株式会社mento

「この国の総労働熱量をあげる」をサービスビジョンに掲げる株式会社mento（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村憲仁、以下mento）は、AIコーチが右腕として管理職の過負荷を分担する「mento マネジメントAI」を2026年1月より提供開始したことをお知らせいたします。また、提供開始を記念して100名様限定で、マネジメントAIのAIコーチング体験を無償でご提供するキャンペーンを実施します。

今後も管理職に1on1で伴走する「mento マネジメントコーチ」と管理職の過負荷をAIが分担する「mento マネジメントAI」により、誰もが持続的にチームで成果を出せる“マネジメントサクセス”を実現してまいります。（URL：https://www.mento.jp/service/management-ai(https://www.mento.jp/service/management-ai)）

＜AIコーチング体験キャンペーン 申し込みフォーム＞

https://www.mento.jp/ai-coaching-experience-campaign(https://www.mento.jp/ai-coaching-experience-campaign)

■mento マネジメントAIとは

mentoはこれまで、登録コーチ200名以上・累計77,000時間以上のコーチング提供を通じて、大手企業を中心とした管理職の行動変容を支援してきました。その知見をAIに実装し、メンバーの内省と行動の支援からチームの状況把握、次の打ち手の提示までをワンストップで支援する「mento マネジメントAI」を開発しました。

「mento マネジメントAI」は、AI時代の新しいチームマネジメントを実現するサービスです。AIコーチがメンバーとの対話を通して本音を引き出しながら内省と行動を支援します。管理職はAIウィークリーレポートをもとに、メンバーの本音と変化を見落とさずにチームマネジメントの課題を早期に発見して、具体的な打ち手を検討できるようになります。

▶︎詳細はこちら：https://www.mento.jp/service/management-ai

■「mento マネジメントAI」がもたらすマネジメントの変化

「mentoマネジメントAI」がチーム運営のプラットフォームになることで、管理職とメンバーの相互作用が起こり、「習慣→関係性→結果」の順でマネジメントが変化します。

メンバーの習慣の変化

AIコーチとの対話の中でメンバーに「本音の開示」や「兆しの共有」を促し、状況に応じてAIコーチからタイムリーなフィードバックを実現します。これにより、対話と学びが途切れない振り返りの習慣化につながります。内省や目標の言語化ができ、より自律的に動けるようになります。

管理職とメンバーの関係性の変化

AIウィークリーレポートをもとに、管理職はチームメンバーのコンディションを先回りして把握し、課題の早期発見やマネジメントのリソース配分を見直すことができます。適切なタイミングで管理職がメンバーへの支援を行うことで、管理職とメンバーの関係性強化が進みます。

チームの結果の変化

関係性の強化を起点に、従業員エンゲージメントの改善やチームの成長実感が生まれ、最終的に業績や成果の向上へとつながります。一連の変化を通じて、組織全体のマネジメント生産性の向上を実現します。

■先行して利用いただいた管理職の声

リリース発表から提供開始までの間に、「mentoマネジメントAI」を先行して利用いただいた管理職からは、AIウィークリーレポートやAIコーチングを通じて、1on1では拾いきれなかった兆しやメンバーの本音が可視化され、課題の早期発見と打ち手の具体化につながったという声が寄せられています。

大手通信キャリア エンジニア組織 マネージャー

マネジメントAIからのウィークリーレポートを受け取りはじめて、1on1では聞いたことがない内容が上がってきて驚きました。複数のメンバーが「急な差し込み会議が多く、生産性が上がらない」という課題感を持っていることが分かり、次週のチーム会議で議題化して会議のやり方を変えることにしました。また、若手のメンター業務への不満も早い段階で把握でき、動機づけのための対話を先手で行えました。

大手損害保険会社 人事マネージャー

直属6名をマネジメントしながら自身の担当業務もあり、面談では表面的な会話に留まっていました。AIコーチングを通じて、言いにくい悩みや感情（イラつき・焦りなど）が整理された状態で可視化され、面談時間を有効活用できるようになりました。原因が「仕事がなかなか進まない」「全体像が見えていない」といった不安だと判明し、的確にフォローできました。

■サービス詳細（※現在開発中の機能も含みます）

メンバー向け：AIコーチによる内省支援・上司への報告週に1回15分、AIと話すだけで頭の中を整理整頓。振り返りと翌週からの行動計画をサポート

77,000時間のコーチング提供実績に裏付けされた対話ノウハウを、AIコーチに凝縮。短時間で頭の中が整理され、次の行動が明確になります。小さな成功や課題も自然に言語化されるため、自分の成長を実感しやすくなります。

AIコーチがカレンダーから状況を自動で把握。業務状況に根ざした具体的なアドバイス

メンバーや上司の会議や面談の予定をAIが自動で把握。状況に応じて、アドバイスを届けます。たとえば「上司の〇〇さんが時間に余裕ありそうだから相談してみては？」「来週の評価面談に向けて振り返りを整理しよう」といった具体的なサジェストで、迷わず行動に移せます。

忙しい上司にもわかりやすく状況報告。顔をあわせなくても自分の状況が伝えられる

AIとの会話は自動で要約され、自分の記録として残せます。簡単に編集して上司への状況報告にも転用できるので、報告のために過剰に時間をかける必要はありません。報告の手間も、頭の中を整理する負担も減り、忙しい日々の中でも自然に情報共有できます。

管理職向け：チームコンディションの把握とマネジメントAIによる行動支援チームの状況をAIが可視化してくれるから、今、誰をフォローすべきか一目瞭然

メンバーの日々の報告はすべてAIが自動で整理し、データとして蓄積。誰が順調で、誰にフォローが必要かをレポートで直感的に把握できます。情報収集や整理に余計な時間を割かずに済み、管理職は本来注力すべきマネジメントに集中できます。

忙しい毎日でもメンバーの本音やちょっとした変化を見落とさない

忙しい管理職は日々の中で、メンバーの小さな変化や本音をどうしても見落としがち。でも、それが大きな問題につながるのは避けたいものです。マネジメントAIが対話やログを分析し、変化のサインを知らせてくれるから、大事なシグナルを確実にキャッチできます。

それで結局どうすればいいの？とは言わせない。マネジメントAIが先手先手の行動を支援

マネジメントAIは情報をまとめるだけでは終わりません。作成したレポートを起点に、次に取るべきアクションを先回りして具体的に提示します。管理職は迷わず本当に必要な行動に集中でき、チーム全体の動きが噛み合い、組織の成果へと直結します。

「mentoマネジメントAI」に興味のある企業様は、下記よりお問い合わせください。

資料ダウンロード：https://www.mento.jp/resource/service-009

お問い合わせURL：https://www.mento.jp/management-ai-contact

■【記念キャンペーン】100名様限定でAIコーチング体験をプレゼント

「mento マネジメントAI」の正式提供開始を記念し、AIコーチング体験を100名様に無償でご提供します。 累計77,000時間以上のコーチング提供を通じて得た知見を実装したAIコーチングをこの機会にぜひ体験ください。

■マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48788/table/71_1_fbc0e871df4f7e739a993d932dd2b80c.jpg?v=202601200221 ]

mentoは、ミドルマネジメントにおける課題を解決する「マネジメントサクセス」プラットフォームです。 管理職の行動変容に強みを持つ「マネジメントコーチ」と、マネジメントの課題解決に特化し開発された「マネジメントAI」により、中間管理職にまつわる悩みを統合的に解決し、企業のマネジメント変革を実現します。

■株式会社mentoについて

「夢中をふつうにする」

情報があふれ、無数の「正解」が手に入るこの時代だからこそ、人が自分らしく夢中に生きることをふつうにしたい。 私たちは世の中を人間のこころから変えていく挑戦を進めていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社mento（メント）

所在地：東京都港区三田3-9-11 日本生命三田ビル2階

代表取締役：木村 憲仁

設立日：2018年2月

事業内容：

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」の開発・運営 https://mento.jp/

個人向けコーチングサービス「mento」の開発・運営 https://i.mento.jp/

コーポレートサイト： https://mento.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞

株式会社mento広報担当：坪井・横山

アドレス：press@mento.co.jp