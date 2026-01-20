ランドセル×キャンプの新感覚試着体験「ランさんぽ」プラン　PICA 八ヶ岳明野 2026 年 1 月 29 日（木）～予約開始

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：長岡和久）は、富士急グループの株式会社ピカ（本社：山梨県富士吉田市、代表取締役社長：天野克宏）が運営するアウトドアリゾート「PICA八ヶ岳明野」（山梨県北杜市）にて、池田屋で人気のランドセルを背負ってお散歩を楽しむ試着体験イベント「ランさんぽ」とキャンプを組み合わせたコラボレーションプランを開始します。

ランドセルは6年間にわたり共に歩むお子様にとっての大切な相棒。その背負い心地や実際の使いやすさ、太陽光のもとで見るリアルな色味は、店頭での試着だけでは把握しづらいポイントです。「ランさんぽ」プランでは、ご予約時にお選びいただいた池田屋ランドセルをご用意し、チェックインからチェックアウトまで、場内を自由に散策しながら“本気の試着体験”をお楽しみいただけます。

さらに、テントやキャビンに宿泊しながらランドセルを一晩そばに置いて過ごす“宿泊型試着体験”により、豊かな自然の中で過ごしながら、お子さまに最適なランドセルをじっくり選ぶことができます。

なお、ご利用後に池田屋ランドセルをご購入いただくと、購入金額から2,000円をキャッシュバック（適用条件あり）する特典もご用意。ランドセル×キャンプという新しい試着スタイルで、6年間を見据えた最良のランドセル選びをご体験ください。

■ 1 泊 2 日 ランさんぽプラン 概要

スタート：2026 年 2 月 20 日(金)～

予約開始：2026 年 1 月 29 日(木)～

予約方法：オンライン予約

U R L：https://www.pica-resort.jp/akeno/stay/plan/run_sanpo.html

【宿泊プラン】

＜対象施設／料金 ※高校生までのお子様は宿泊無料＞

トレーラーハウス ：8,700 円～/棟

コテージ・キャビン：8,400 円～/棟

※料金は、ご利用時期・人数により異なります。

※ご宿泊・ランドセルレンタル料 2 種類が含まれます。

＜ご案内＞

・ご予約後、ご希望のランドセルを 2 種類お伺いいたします。

・当日レンタルもお受けします。

＊フロントに展示する数種類の中からお好みのランドセルをお貸出しいたします。

・虫よけスプレー、日焼け止めの成分がランドセルに付着しないようご注意ください。

・アルコールスプレーの使用はご遠慮ください。

・本体内部に泥・砂を入れることはご遠慮ください。

■ PICA 八ヶ岳明野 概要

山梨県北杜市、八ヶ岳南麓の高原に広がるファミリー向けキャンプ場。コテージやログキャビン、電源付サイトや林間フリーサイトまで多彩な宿泊スタイルを用意。場内には遊具やパークゴルフ、共用キッチン・シャワー・ランドリーなど設備が充実し、初心者でも安心です。標高約 1,000m の涼やかな気候と満天の星空、広々とした自然の中で、親子のアウトドアデビューや三世代旅行にも最適な滞在体験を提供します。

営 業：通年（一部冬季クローズあり）

サ イ ト：コテージ・キャビン（定員 2～10 名）40 棟

トレーラー （定員 2～4 名） 4 棟

テントサイト （定員 1～10 名）66 サイト

所 在 地：山梨県北杜市明野町浅尾 5260-5

アクセス：中央自動車道・韮崎 IC より 約 20 分

U R L：https://www.pica-resort.jp/akeno/

株式会社ピカ公式ＨＰ https://pica-corp.com/

池田屋ランドセルＨＰ https://www.pikachan.com/