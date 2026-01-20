¡ÚÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤ä¿´Ìö¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª£±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¤ò¤ª¥È¥¯¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡ØÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡¡»ÔÌ±¡¦Ä®Ì±´¶¼Õ¥Çー¡Ù
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Ê½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§À¾ÅÄÃÎ¹¨¡Ë¤Ï¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¶áÎÙ¡ÊÅìÂ¼»³»Ô¡¢À¶À¥»Ô¡¢¾®Ê¿»Ô¡¢Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¡¢À¾Åìµþ»Ô¡¢ÅìÂçÏÂ»Ô¡¢ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡¢¿ðÊæÄ®¡¢±©Â¼»Ô¡Ë¤Ëºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡¡»ÔÌ±¡¦Ä®Ì±´¶¼Õ¥Çー¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¿åÂ²´Û¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸¼¨ÊýË¡¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤¿¤Á¤Î´Õ¾Þ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¤È²»¤òÄÌ¤¸¤Æ»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÍ¼ÍÛ´Û¡×¤ä¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤¬¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹¡×¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿£±Æü¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ª¤è¤ÓÆüÄø¢¨À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¤¬ÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÅìÂ¼»³»Ô¡¢À¶À¥»Ô¡¢¾®Ê¿»Ô¡¢Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¡¢À¾Åìµþ»Ô¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²·î£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ÅìÂçÏÂ»Ô¡¢ÉðÂ¢Â¼»³»Ô¡¢¿ðÊæÄ®¡¢±©Â¼»Ô¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦£²·î£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ëºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤ÎÊý¤Ï¾åµÂÐ¾ÝÆü¤Ë¸Â¤êÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ëºß½»¡¦ºß³Ø¡¦ºß¶Ð¤¬¾ÚÌÀ¡Ê¥³¥ÔーÉÔ²Ä¡Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨£±¾ÚÌÀ½ñ¤ÇÄó¼¨¼Ô¤ò´Þ¤à£µÌ¾¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¡£
¢££±Æü¥ì¥Â¥ãーÀÚÉä¡ÊÆþ±à¡Ü¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¡Ë
Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¡¡ £³¡¤£¹£°£°±ß¡¡¡¡¡ÊÄÌ¾ï£´¡¤£¹£°£°±ß¡Ë
¾®¿Í¡Ê£³ºÐ～¾®³ØÀ¸¡Ë£²¡¤£¹£°£°±ß¡¡ ¡ÊÄÌ¾ï£³¡¤£¶£°£°±ß¡Ë
¢¨¡ÖË×Æþ·¿¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó～¹ë²ÚÎó¼Ö¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ò¾è¤»¤Æ～¡×¡¢
¡Ö¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²°¡¡Á¬Å·Æ²¡¡¥¶¡¦¥ê¥¢¥ë¡×¡¢¡ÖÍ¼Æü¤ÎµÖ¾¦Å¹³¹»ö·ïÊí¡×¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý
¢¨¥¢¥½¥Ó¥åー¡ª¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³«ºÅÆü¤ÎÀ¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±£°¡§£°£°～£±£·¡§£°£°¡¡£²·î£±£´Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£±£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢£²£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡
¢¨¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¡Ö±Ä¶È»þ´Ö¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡û¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL.(04)2929-5354
¡Î¼õÉÕ»þ´Ö¡¡³«±à£³£°Ê¬Á°～ÊÄ±à»þ´Ö¡Ï