オールインワンAIスライド作成ツール「HIX.AI」、Nano Banana Proモード搭載＆生成後編集機能を新たに追加！

AIチャット・画像生成・動画生成など多彩なAI機能を提供する「HIX.AI」は、2026年1月20日（火）より、AIスライド作成機能の大幅アップデートを実施しました。新たに高性能な「Nano Banana Pro」デザインモードを搭載し、さらにAI生成後のスライド編集機能にも対応します。より高品質かつ柔軟なプレゼン資料作成AIへと進化しました。

■HIX AIのスライド作成AIとは？

HIX AIのスライド作成AIは、企画書・提案資料・営業資料・社内プレゼンなどを、短時間で自動生成できる生成AIスライド作成ツールです。従来のスライド作成では、構成設計・文章作成・デザイン調整などに多くの時間と労力が必要でした。HIX AIは、こうした作業をAIが一括でサポートし、テキスト入力で、誰でも簡単に実務レベルのプレゼン資料を作成できます。

■ 今回の主なアップデート内容

１. Nano Banana Pro デザインモードを新搭載

詳細を見る :https://hix.ai/ja/ai-slides

★ 情報量の多い「インフォグラフィック型スライド」を自動生成

Nano Banana Pro（NBP） は、HIX AI スライド作成AIに新たに搭載された高性能デザインモードです。ユーザーが入力したテーマ・アウトライン・ドキュメント内容をもとに、情報密度が高く、要点が一目で伝わるインフォグラフィック型スライドを自動生成します。

★ 高精度な文字レンダリング（50以上の言語に対応）

Nano Banana Pro は、文字を画像内に直接レンダリングする高度な生成技術を採用しています。

- テキスト再現精度は 95%以上- 文字の輪郭が鮮明で歪みが少ない- 細部まで美しく再現- 50以上の言語に対応- 最大2K解像度での高品質出力に対応

★ ブランド・人物の一貫性を保つ「スマートキャラクター整合性」

Nano Banana Pro では、1つのスライド資料内で ブランドIPや人物イメージの一貫性を維持します。

- キャラクターや人物の外観がスライドごとにブレない- 企業・サービスの世界観を統一- プレゼン全体の完成度と信頼感を向上

★ 長文・専門的内容を理解し、要点を自動整理

Nano Banana Pro は、企画書・研究レポート・製品説明・論文原文などの長文コンテンツを読み取り、重要なポイントを自動で抽出・整理します。

- 複雑な情報を構造化- 抽象的な専門用語も理解- 「エコシステム」「基盤アーキテクチャ」などの概念を論理的な図解・ビジュアル表現に変換

★ 高いデザイン性を実現するプロ仕様アルゴリズム

Nano Banana Pro は、単に素材を並べるのではなく、プロのデザイン構図を再現するアルゴリズムを内蔵しています。

２. AI生成後のスライド編集に対応

- 非デザイナーでも高品質なスライドを作成可能- 見やすく、洗練されたレイアウト- テーマに応じたデザインスタイルを自動選択

HIX.AIでは、スライド生成後の編集機能も新たに強化されました。

- テキストの修正・追記- 構成や順番の調整- デザイン要素の微調整

これにより、「AIで自動生成 → 人の手で仕上げる」という理想的なワークフローが可能になります。

■ HIX.AI スライド作成AIが選ばれる理由

★ 1. 作業時間の大幅削減

★ 2. 初心者でも使いやすい操作性

★ 3. 高品質なビジュアルと設計

★ 4. 一貫したブランド・人物イメージ

★ 5. 他の生成AI機能との高い親和性

★ 6. 柔軟な料金体系

■ HIX.AIでスライドを作成する方法

ステップ1. 以下のボタンをクリックしてHIX.AI公式サイトにアクセスします。

スライドを今すぐ作成 :https://hix.ai/ja/ai-slides

ステップ2. 作成したいスライドのテーマ、目的、概要を入力し、AI生成モードを選択します。そして、「↑」をクリックします。

ステップ3. その後、より精度の高いコンテンツを生成するために、AIが質問を投げかけます。同時に、目的に応じてアンケートにご回答ください。

ステップ4. 最後に、AIがあなたの要望に基づいて関連情報をWeb上から検索し、参考元をすべて一覧化したうえで、完成したPPTを自動生成します。

作成されたスライドはダウンロード可能で、Microsoft PowerPoint、Googleスライド、Apple Keynote などのツールで自由に編集してご活用いただけます。

■ HIX.AIの購入プラン

今すぐ購入 :https://hix.ai/ja/pricing

🔹HIX AIについて

INNOVATE AI PTE. LTD.は、次世代の汎用型AIエージェント体験を提供する企業です。コアブランド「HIX AI」は、AI会話、AI動画・画像生成、AIスライド生成、ディープリサーチといった強力な能力を備えたワンストップ、マルチモーダルなエージェント連携エコシステムを通じて、個人、クリエイター、企業の生産性と創造性を全面的に解き放ちます。

🔹お問い合わせ

