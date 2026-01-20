¡ÚÂçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Û¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç·î¤ÎÃµºº¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§°æ¾å¿¸¡Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤ë¸¦µæ¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¡Ö¸¦µæ¼¼VOICE¡×Æâ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¸¦µæÎÏ¡×¤Î16²óÌÜ¤òËÜÆüÇÛ¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø²Ê Ã«¸ý¹ÀÀ®¶µ¼ø¤¬³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë·îÃµºº¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£
1.¡¡¶µ¡¡¡¡°÷¡§Ã«¸ý¹ÀÀ®¶µ¼ø¡Ê¤¿¤Ë¤°¤Á¡¦¤Ò¤í¤Ê¤ê¡Ë
2.¡¡½ê¡¡¡¡Â°¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø²Ê
3.¡¡¥Æ ー ¥Þ¡§¥Û¥Ã¥×¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç·î¤ÎÃµºº¤òÌÜ»Ø¤¹
4.¡¡U R L¡§https://www.oit.ac.jp/lab_voice/16_R-taniguchi.html
º¸¥½¥Õ¥È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«¸ý¶µ¼øÃæÇ¤°ÕÊý¸þ¤ØÅ¾´¹¤Ç¤¤ë·îÍÏ´äÆ¶·¢Ãµººµ¡±¦º½¤ò¤«¤¤¤ÆÄ·Ìö¤¹¤ë¾®·¿·îÌÌÃµººµ¡
¡Ú¸¦µæ¤Î³µÍ×¡Û
¡¡Ã«¸ý¶µ¼ø¤Ï·îÃµºº¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæ¤ò2017Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾®·¿¿Í¹©±ÒÀ±¡Ö¤Þ¤¤¤É1¹æ¡×¤ò2009Ç¯¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÅìÂçºå»Ô¤Î¡Ö±§Ãè³«È¯¶¨Æ±ÁÈ¹çSOHLA¡Ê¥½ー¥é¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ëºî¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢·Á¾õµ²±¹ç¶â¤ÎÇ®¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëÀ¼Á¤ò»È¤¤¶îÆ°¸»¤È¤·¡¢ÎÏ¤òÁýÉý¤Ç¤¤ë¥È¥°¥ëµ¡¹½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Ð¤Í¤ÇÄ·Ìö¤¹¤ëµ¡¹½¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚWEBÏ¢ºÜ¡Ö¸¦µæÎÏ¡×¡Û
¡¡¡ü¡¡²ñÏÃ·Á¼°¤ÎÊ¿°×¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ë¿Þ¤äÆ°²è¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢ÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ
¡¡¡ü¡¡ËÜ³Ø¤Î200¸¦µæ¼¼¤«¤éËè·î1¶µ°÷¤ò¾Ò²ð
¡¡¢¨¡¡°Ê²¼¤Ë²áµî¤Î¡Ö¸¦µæÎÏ¡×¤«¤éÄ¾¶á5ËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈURL¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¡Ö¸¦µæÎÏ¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡Û
¹ë±«ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¤Î¿å°Ì·×Â¬¥·¥¹¥Æ¥à
¹©³ØÉô¡¡ÅÅ»Ò¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¡¡·§ËÜÏÂÉ×¶µ¼ø
https://www.oit.ac.jp/lab_voice/11_D-kumamoto.html
¸ÅÈþ½Ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿·î¤äÀ±¤òÅ·Ê¸³Ø¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯
¹©³ØÉô Áí¹ç¿Í´Ö³Ø·Ï¶µ¼¼¡¡¾¾±ºÀ¶¶µ¼ø
https://www.oit.ac.jp/lab_voice/20250730.html
¥Æ¥Ë¥¹½é¿´¼Ô¤Î¥µー¥Ö¤ÎÆ°¤¤òÀ¸À®£Á£É¤ÇÊäÀµ
¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê¡¡À¥Èø¾»¹§½Ú¶µ¼ø
https://www.oit.ac.jp/lab_voice/13_S-seo.html
½¢³è¤ÎÌÌÀÜÎý½¬¤ò¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥µ¥Ýー¥È
¾ðÊó²Ê³ØÉô¡¡¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¡¿ÀÅÄÃÒ»Ò¶µ¼ø
https://www.oit.ac.jp/lab_voice/14_IM-koda.html
ºÆ¥¨¥Í¤¬À¸¤¤ëÅÅµ¤¤Î¶¡µë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Í¤¨¤ë
¹©³ØÉô¡¡ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê ËôµÈ½¨¿Î¹Ö»Õ
https://www.oit.ac.jp/lab_voice/15_E-matayoshi.html