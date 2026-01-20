ブルゴーニュの至宝を堪能する「Georges MUGNERET-GIBOURG」メーカーズディナー開催

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO (ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人：櫻井 美和)は、2026年3月11日(水)、フランス・ブルゴーニュ地方を代表するトップドメーヌの一つである「Georges MUGNERET-GIBOURG(ジョルジュ・ミュニュレ・ジブール)」のリュシ・テイヨー・ミュニュレ氏を迎えて特別なメーカーズディナーを開催いたします。

ジョルジュ・ミュニュレ・ジブールは、フランス・ブルゴーニュ地方のヴォーヌ・ロマネ村に本拠を置く醸造家。ブドウ栽培から醸造・熟成・瓶詰めまでを自分で行うドメーヌの中でも世界的に高い評価を得ています。現当主である二人姉妹のマリー・クリスティーヌ氏とマリー・アンドレ氏が紡ぎ出すワインが表現する官能的なしなやかさとその味わいは、世界中のブルゴーニュワイン愛好家を魅了しています。

今回は、マリー・クリスティーヌ氏のご息女であるリュシ・テイヨー・ミュニュレ氏がフランスから来日。グランクリュの「Echezeaux 2019」とともに、この日のためのスペシャルボトル「Chambolle Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2017」のダブルマグナムボトル(3,000ml)も登場し、フランス・ブルゴーニュ地方だけでなく、世界を代表するピノ・ノワールの名手が手掛ける最もエレガントでしなやかな味わいの5種類の赤ワインを、ザ・サウザンド京都のイタリア料理「SCALAE(スカーラエ)」料理長の芝原シェフが手掛ける一夜限りの特別なイタリアンコースメニューとともにご堪能いただけます。

誰もが高揚するような稀少なワインに酔いしれる、またとない機会をぜひお愉しみください。

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/georges-mugneret-gibourg.html

Georges MUGNERET-GIBOURG Makers Dinner 概要

【日時】2026年3月11日(水) 19:00開始(18:30開場)

【場所】2階 イタリア料理「SCALAE」

【内容】ペアリングディナー

【特別ゲスト】

Lucie Teillaud Mugneret(リュシ・テイヨー・ミュニュレ)氏

【提供ワインリスト】

・Vosne-Romanee La Colombiere 2021

・Nuits-Saint-Georges Au Bas de Combe 2015

・Nuits-Saint-Georges 1er Cru Les Chaignots 2016

・Echezeaux Grand Cru 2019

・Chambolle-Musigny 1er Cru Les Feusselottes 2017(3,000ml)

【料金】55,000円(1名様、ワインペアリング付き)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/restaurant/georges-mugneret-gibourg.html

【お問い合わせ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00～19:00)

※表示価格にサービス料15％と消費税が含まれております。※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお申し付けください。※メニュー内容および食材の産地等は、仕入れの都合により変更となることがあります。※20歳以上の方が対象です。20歳未満の方のご同伴はご遠慮願います。※画像はすべてイメージです。

Lucie Teillaud Mugneret (リュシ・テイヨー・ミュニュレ)

1985年生まれ。ブドウの収穫終わりの時期に誕生。農産加工業のエンジニアを目指し大学の課程を修了後、マーケティングを学び、有機食品「ビヨルグ」を扱うディストリボルグ社でリヨンとパリに勤務、コンテ地方のチーズのミルレ社でソフトチーズのマーケティング担当プロダクトマネージャーとして勤務するなど、食品業界で7年間活躍。2017年に家業のドメーヌに参画し、ワイン醸造技術者の資格を取得。現在はワインの熟成と、それに伴うすべてのセラーでの作業(澱引き、アッサンブラージュ、瓶詰めなど)を担当するほか、いとこのマリオン氏とともに、フランス国内および海外でのワインの販売業務に携わっている。

イタリア料理 「SCALAE(スカーラエ)」 (2階)

【定休日】水曜日

【営業時間】

ランチ 11:30～15:30(L.O.14:30)

ディナー 17:30～21:30(L.O.20:30)

(コース 20:00、アラカルト 20:30、ドリンク 21:00 L.O.)

【席数】席数110席 / 個室3室

【お問い合わせ】075-351-0700 (レストラン総合受付10:00～19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/scalae/

SCALAE内観

THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

【所在地】〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【階数】地下1階～地上9階 (客室：3階～9階/ 222室)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/

ザ・サウザンド京都内観