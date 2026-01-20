ハイアット セントリック 金沢 | 金沢の天空に浮かぶ「ルーフテラス バー」で音楽とカクテルを味わい尽くすDJナイト“The 14th Groove” がマンスリーテーマを掲げてバージョンアップ！

ハイアット セントリック 金沢

金沢の伝統とアートが織りなすホテル「ハイアット セントリック 金沢」(総支配人：松本 和浩、所在地：石川県金沢市)は金沢の街並みを一望できる14階「ルーフテラス バー」にて毎週金曜、土曜にお贈りしているDJパフォーマンス“The 14th Groove”を、今年は季節ごとにテーマを掲げてバージョンアップし、月替わりでフィーチャーアーティストやコンセプトにあわせたオリジナルカクテルを提供するほか、毎月1回スペシャルナイトも開催いたします。

まず、3月まではネオソウルの象徴、ディアンジェロの名盤にオマージュを捧げた“Brown Sugar（ブラウンシュガー）”をテーマに、金沢を拠点に活躍するDJユニット「Vinyl Sessionz（ヴァイナルセッションズ）」が多彩な選曲を披露してまいります。1月はブラックミュージックの黄金時代とも称される1970～80年代を体感する“Soul/Disco Night（ソウルディスコナイト）”、2月はディアンジェロと同時代のアーティストの曲をセレクトした“Neo-Soul Valentine（ネオソウル バレンタイン）”、そして3月は力強く心を揺さぶるサウンドが魅力の“Soul Classics Night（ソウルクラシックナイト）”をマンスリーテーマとして、豊富なセットリストと個性あふれるオリジナルカクテルをお届けし、月1回のスペシャルナイトは1月23日（金）に初開催します。

4月以降もユニークなテーマのもと、多様なカルチャーを軸に独創的なクリエーションが交錯する金沢唯一のミュージコロジー体験が叶うバーシーンを創造します。美しい夜景、感性を刺激するグルーヴと五感を潤すカクテルとともに、ハイアット セントリック 金沢ならではのバイブスが響き合う夜を過ごしてみませんか。

ルーフテラス バー ｜ The 14th Groove

開催日時： 毎週金曜・土曜 20:00～23:00

会 場： ルーフテラス バー（14階）

ゲストDJ： Vinyl Sessionz (ヴァイナルセッションズ)

※上記時間帯はテーブルチャージ（1名550円 税込み）に加え、ミュージックチャージ（1名550円 税込み）を加算させていただきます。

※カクテル料金はすべて税込み、サービス料別

※4月以降もシーズナルテーマのもと、月替わりの音楽ジャンル、オリジナルカクテルを提供し、スペシャルナイトも開催する予定です。

ご予約・詳細：

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining/roofterrace-bar

DJ｜Vinyl Sessionz（ヴァイナルセッションズ）

金沢を拠点に活躍するDJユニットで、ヴァイナル（レコード）をこよなく愛す、世代を超えた異色のグループ。ブラックミュージックを軸に、ジャズ、ファンク、ディスコ、ヒップホップ、レゲエ、ハウスなどジャンルは多岐にわたる。

ルーフテラス バー

所在地： 石川県金沢市広岡 1-5-2 ハイアット セントリック 金沢 14階

ご予約・お問い合わせ： TEL 076-256-1559（受付時間 10:00 - 21:30）

EMAIL five.kanazawa@hyatt.com

営業時間： 17:00 - 23:00（閉店、L.O. 22:30 ／ 金・土は閉店24:00、L.O. 23:30）

席数： 39席 テラス席 22席

チャージ： おひとり様 550円（税込）

ご利用制限： 法律に基づき、アルコール類の提供は20歳以上のお客様に限り、また22時以降の未成年者（18歳未満）のご入店は保護者同伴の場合のみとさせていただきます。

URL： http://roofterracebar.jp

最上階の14階に位置しオープンエアのエリアもある、まるで金沢の街に浮かんでいるかのような開放感に満ちたルーフテラスバーです。バーカウンターに一人座り窓外に広がるパノラマビューを眺めて非日常のひとときに浸ったり、オープンエアのテラスに一歩踏み出して金沢の息吹を感じながらお好みのドリンクを味わったり……。金沢ならではの創作カクテルをお楽しみください。

■「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要

所在地 ：石川県金沢市広岡1-5-2

電話番号：076-256-1234

最寄り駅：JR金沢駅 金沢港口（西口）徒歩約2分

階数 ：地上14階建て （1～14階部分）

延床面積：17,314.33平方メートル

総客室数：253室

料飲施設：オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階

バー「RoofTerrace Bar」14階

宴会施設：会場4、前室1 （計500平方メートル ）2階

その他施設：フィットネスジム

URL： http://hyattcentrickanazawa.jp

ハイアット セントリック 金沢について

2020年に開業したフルサービスホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。

コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。

3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「ルーフテラス バー」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。

