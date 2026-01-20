主役はオープンキッチンで仕上げる「ショコラブリュレ」。松江エクセルホテル東急 4日間限定の「苺とチョコのスイーツフェア」開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社苺とチョコで彩る、甘いご褒美スイーツフェア詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/matsue-e/restaurant/plan/137441/index.html

松江エクセルホテル東急（島根県松江市、総支配人：石飛文之）では、2026年1月31日(土)・2月1日(日)、2月14日(土)・2月15日(日)の4日間、1階レストランにて「苺とチョコのスイーツフェア」を開催いたします。冬の終わりから春の訪れにかけて旬を迎える苺と、濃厚なチョコレートをテーマに、目にも心にもときめくスイーツと軽食を揃えた期間限定フェアです。



本フェアでは、チョコレートの深いコクと苺の甘酸っぱさ、それぞれの魅力を活かしたスイーツを中心に、世代を問わず楽しめる多彩なメニューをご用意。ティータイムのご利用はもちろん、軽めの食事を兼ねた“ご褒美時間”としてもお楽しみいただけます。

■フェアの目玉は、オープンキッチンで仕上げる「ショコラブリュレ」

濃厚な「ショコラブリュレ」の表面を香ばしくキャラメリゼし、出来立てならではの温かさと、冷たいアイスのコントラストをお楽しみいただける一品です。

音・香り・仕上げの瞬間まで楽しめるライブ感は、ホテルレストランならではの特別な体験を演出します。

■苺とチョコを堪能する、多彩なスイーツの数々

「生チョコロール」や「オペラ」、「タルトショコラ」などのチョコレートスイーツに加え、「苺のショートケーキ」「苺のシフォンケーキ」「苺のミルクレープ」など、旬の苺を主役にしたスイーツも豊富に取り揃えます。

また、プリンやゼリーのグラスゼリーなど、軽やかなデザートも揃え、飽きることなくお楽しみいただけます。

■ スイーツの合間に嬉しい、温かい軽食メニューが勢揃い

遅めのランチにもぴったりな軽食メニュー。今回のラインナップでは、とろ～り熱々の「カルツォーネ」や濃厚な「クリームパスタ」、どこか懐かしい味わいの「ナポリタン」に加え、スパイシーな「ドライカレー」など、バラエティ豊かにご用意いたしました。

特に「ブレッドカップシチュー」は、器に見立てたパンまで美味しく召し上がれる、食べ応え十分で満足感のある一品です。

甘い幸せとお食事の満足感、その両方を欲張りに叶える、贅沢なひとときを落ち着いた空間でお過ごしください。

バレンタインデー限定のプチギフト

2月14日（土）のバレンタインデー当日は、ご来場のお客様へプチギフトをご用意。

苺とチョコをテーマにしたフェアに寄り添う、当日だけのささやかな“お楽しみ”として、甘いひとときをお届けします。

苺とチョコのスイーツフェア 概要

【期 間】 1月31日(土)・2月1日(日)、2月14日(土)・2月15日(日) 計4日間

【時 間】 第1部 14：30～16：00 第2部 14：45～16：15 予約制（各日最大70名様）

【場 所】 レストラン「MOSORO（モソロ）」 （松江エクセルホテル東急1階）

【料 金】 大人（中学生以上）4,500円、小学生 2,400円、未就学児 1,100円、3歳以下無料

【メニュー】

〇スイーツ：ショコラブリュレ 苺orバニラアイス添え、苺のショートケーキ、苺のブラマンジェ、 苺のシフォンケーキ、苺のミルクレープ、苺オレ、フレーズフロマージュ、生チョコロール、タルトショコラ、ショコラトルテ、ブラウニー、オペラ、チョコレートとコーヒーのプリン、フルーツタルト、チーズケーキ、コーヒーゼリー、ドーナツディスプレイ

〇軽食：カルツォーネ、クリームパスタ、ナポリタン、ドライカレー、チキンナゲット、

フレンチトースト、ブレッドカップシチュー、コーンスープ、メランジェサラダ 他

合計約27種類 ソフトドリンク付き

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※表示金額は、サービス料（12％）と消費税（10%）が含まれております。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※キャンセル料につきまして、次のとおり申し受けます。2日前：50％、当日：100％

【レストランMOSORO（モソロ）】

レストラン内観

「五感で感じる島根らしさ」をテーマに、食だけでなく、目からも島根らしさを感じられる空間。個室ごとに隠岐・出雲・石見をテーマにして、メインエリアは松江城下町の雰囲気をインテリアで表現。山陰では数少ないライブキッチンを楽しめるレストランです。また、お祝いや記念日にご利用いただけるアニバーサリールームでは、映像演出を提供しております。

【松江エクセルホテル東急】

ホテル外観

スイートルームを含めた全163室の客室のほか、レストラン、大小5つの宴会場を完備しております。「彩色兼美」をテーマに彩り豊かで魅力的な「島根」をホテル全体で表現。JR松江駅前にありながら、一歩足を踏み入れると、上質で洗練された空間が広がります。

「苺とチョコのスイーツフェア」に関するお客様のお問合せ先

松江エクセルホテル東急 予約・お問い合わせ

午前9時00分～午後9時00分 Tel.0852-27-3160

https://www.tokyuhotels.co.jp/matsue-e/restaurant/plan/137441/index.html