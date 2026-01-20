【(株)ジェイアール西日本ファッショングッズ】H&F BELX Holdings株式会社とのフランチャイズ契約締結および京都ポルタへの「H&F BELX」出店のお知らせ
株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：冨田康雄）は、H&F BELX Holdings株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田一治）とフランチャイズ契約を締結し、「H&F BELX」店舗を展開することとなりましたのでお知らせいたします。
弊社は「お客様に心の豊かさと暮らしの楽しさを創造・提案し、地域社会に貢献すること」を経営理念とし、雑貨・アクセサリー・アパレル店舗の運営を行ってきました。このたび、「H&F BELX」のブランドコンセプトである「”美味しい感動”を提案します」に共感し、フランチャイズ契約を締結しました。第1号店として、3月2日に「京都ポルタ」へ出店いたします。
この度の出店を皮切りに、今後も複数店舗の展開を予定しております。お客様にバラエティー豊かなノンカフェイン飲料を知っていただき、ヘルシーでウェルネスな”美味しい感動”と豊かなティータイムを提案することで、地域社会に貢献してまいります。
■店舗概要
【店名】
H&F BELX京都ポルタ店
【住所】
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902（ 京都ポルタB2F南エリア ）
【オープン日】
・3月2日（月）予定
・営業時間：10：00～20：00（ 京都ポルタの営業時間に準じます ）
【H&F BELX（ エイチアンドエフ ベルクス ）について】
「”美味しい感動”を提案します」をブランドコンセプトに、ルイボスティーをはじめとするこだわりのノンカフェインティー（ 茶葉 ）やタンブラー・茶器等の関連雑貨を販売しています。シーンに合わせたバラエティー豊かなノンカフェインティーを取り揃え、店内でゆっくり試飲を楽しみながら、お好みのお茶やティーグッズを選ぶことができるのが特徴です。現在、首都圏を中心に全国で24店舗を展開しています。
■株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 概要
【事業内容】
化粧品・アクセサリー・服飾雑貨・生活雑貨及びユニクロ（業務提携）などの小売業
【設立】
1996年2月7日
【所在地】
大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20中央ビル7F
【代表者】
冨田 康雄
【ホームページ】
https://www.jfg-inc.com/
■H&F BELX Holdings株式会社 概要
【事業内容】
ノンカフェインティー専門店・生活雑貨販売
【設立】
2013年9月6日（ ブランド設立 ）
【所在地】
東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F
【代表者】
吉田 一治
【ホームページ】
https://hfbelx.com/