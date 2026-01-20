【(株)ジェイアール西日本ファッショングッズ】H&F BELX Holdings株式会社とのフランチャイズ契約締結および京都ポルタへの「H&F BELX」出店のお知らせ

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：冨田康雄）は、H&F BELX Holdings株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉田一治）とフランチャイズ契約を締結し、「H&F BELX」店舗を展開することとなりましたのでお知らせいたします。

弊社は「お客様に心の豊かさと暮らしの楽しさを創造・提案し、地域社会に貢献すること」を経営理念とし、雑貨・アクセサリー・アパレル店舗の運営を行ってきました。このたび、「H&F BELX」のブランドコンセプトである「”美味しい感動”を提案します」に共感し、フランチャイズ契約を締結しました。第1号店として、3月2日に「京都ポルタ」へ出店いたします。

この度の出店を皮切りに、今後も複数店舗の展開を予定しております。お客様にバラエティー豊かなノンカフェイン飲料を知っていただき、ヘルシーでウェルネスな”美味しい感動”と豊かなティータイムを提案することで、地域社会に貢献してまいります。

■店舗概要

【店名】

H&F BELX京都ポルタ店

【住所】

京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町902（ 京都ポルタB2F南エリア ）

【オープン日】

・3月2日（月）予定

・営業時間：10：00～20：00（ 京都ポルタの営業時間に準じます ）

【H&F BELX（ エイチアンドエフ ベルクス ）について】

「”美味しい感動”を提案します」をブランドコンセプトに、ルイボスティーをはじめとするこだわりのノンカフェインティー（ 茶葉 ）やタンブラー・茶器等の関連雑貨を販売しています。シーンに合わせたバラエティー豊かなノンカフェインティーを取り揃え、店内でゆっくり試飲を楽しみながら、お好みのお茶やティーグッズを選ぶことができるのが特徴です。現在、首都圏を中心に全国で24店舗を展開しています。

■株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ 概要

【事業内容】

化粧品・アクセサリー・服飾雑貨・生活雑貨及びユニクロ（業務提携）などの小売業

【設立】

1996年2月7日

【所在地】

大阪府大阪市淀川区西中島5-4-20中央ビル7F

【代表者】

冨田 康雄

【ホームページ】

https://www.jfg-inc.com/

■H&F BELX Holdings株式会社 概要

【事業内容】

ノンカフェインティー専門店・生活雑貨販売

【設立】

2013年9月6日（ ブランド設立 ）

【所在地】

東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

【代表者】

吉田 一治

【ホームページ】

https://hfbelx.com/