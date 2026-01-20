世界中から争いを無くす司法インフラのプラットフォームをめざすDDRに新広報担当者就任のお知らせ

株式会社DDR

報道関係各位

誰もが手軽に司法サービスを利用できることを目指し、スマホ調停「wakai」を展開する株式会社DDR（URL：https://ddrwakai.co.jp/ 東京都港区：代表取締役社長/的場令紋）は、株式会社DDR（本社：東京都港区虎ノ門4丁目3-2、代表取締役社長：的場令紋）は、2026年1月20日付で、岩熊 英一（いわくま えいいち）が新たに広報担当者として着任したことをお知らせいたします。

【広報体制強化の背景】

DDRは、スマホ調停プラットフォームサービス「wakai」を通じて、誰もがスマートフォンひとつで安心して司法サービスにアクセスできる社会の実現を目指しています。

サービスの拡大とともに、社会的意義や価値をより正確かつ分かりやすく発信していく必要性が高まっていることより、このたび広報体制のさらなる強化を目的に、豊富な広報・IR経験を有する岩熊英一氏を迎えることとなりました。

【新広報担当者プロフィール】

氏名：岩熊 英一（いわくま・えいいち）

着任日：2026年1月20日

略歴：

1961年7月生まれ。広告代理店勤務を経て、株式会社ダスキン、大戸屋ホールディングス株式会社、株式会社Seibiiなどにおいて広報およびIR業務を担当。企業広報、ブランドコミュニケーション、危機管理対応などに幅広く携わる。

2026年より株式会社DDRの広報担当として着任。

【岩熊 英一のコメント】

このたび、株式会社DDRの広報担当として着任することとなりました。

Seiiiでの業務は今年、定年退職を迎えます。その後の私のキャリアに関してはDDRの代表取締役社長、的場氏が最も熱意を持って私をお誘いいただきました。まさに身の引き締まる思いです。

従来の調停や裁判では時間やお金の問題で、多くの社会課題が解決されずに泣き寝入りする事例が見受けられます。

「お金や時間を争いごとでなく、大切な子供や自身の新しいスタートに使う社会」の実現のため、精進してまいります。

【今後のDDR広報活動について】

今後は岩熊氏を中心に、スマホ調停サービス「wakai」の認知向上および、当社が取り組む社会課題解決の意義を、メディア・生活者・関係各所へ継続的に発信してまいります。

株式会社DDRは引き続き、「お金や時間を争いごとではなく、大切なこどもや自身の新しいスタートに使える社会」の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

名称：株式会社DDR

代表者：的場 令紋

所在地：東京都港区虎ノ門

設立：2024年11月

資本金：32,700,000円（2025年9月現在）

事業内容：スマホ調停プラットフォームサービス「wakai」のソフトウェア開発・サービス提供/裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づく民間紛争解決手続の運営及び管理/広告/データ関連/国内・海外での営業支援コンサルティングとマーケティングサービス

本件についてのお問い合わせ先

株式会社DDR 広報担当：岩熊 英一（いわくま・えいいち）

TEL：090-3654-0941 mail：contact@ddrwakai.co.jp