キッザニア東京、期間限定「診療所」パビリオンでこども達が「産婦人科医」の仕事に挑戦

開催期間：2026年2月20日（金）～3月12日（木）

公益社団法人 日本医師会（所在地：東京都文京区、会長：松本 吉郎、以下 日本医師会）と、こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、2026年2月20日（金）から3月12日（木）まで、キッザニア東京（東京都江東区）にて期間限定「診療所」パビリオン（以下 本パビリオン）をオープンします。なお、本パビリオンは、2023年10月に「臨床医」、2025年2月に「小児科医」の仕事体験が登場して以来3度目となり、今回は「産婦人科医」の体験を提供します。

前回の「小児科医」を体験している様子イベント キービジュアル

本パビリオンで、こども達は「産婦人科医」として仕事内容について学んだ後、医療用モデルを用い、妊婦への超音波検査と予防接種の研修を行います。超音波検査では胎児が順調に育っているかを診察し、予防接種の研修では、妊婦へのワクチン接種が可能かどうかを診察した後、予防接種を行います。

さらに、期間中は新生児に関するクイズラリーや、「おしごと相談センター」パビリオンで「診療所」を紹介する限定アクティビティも実施します。

2026年4月からの妊婦へのRSウイルスワクチンの定期接種化に向け（※）、母体を介して免疫を授ける「母子免疫」への関心が高まっています。

日本医師会とKCJ GROUPは、本パビリオンでの体験を通じて、こども達が妊婦や胎児についての理解を深め、医師の仕事に興味を持つきっかけとなるとともに、医療行為の意味や予防接種の意義を学び、健康に対する意識を高める機会を得ることを期待しています。

※厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127714.html

＜参考資料＞

■パビリオン概要

パビリオン名： 診療所

職業名： 産婦人科医

定員 ： 各回4名

対象年齢： 3～15歳

所要時間： 約30分

給料 ： 10キッゾ

成果物 ： 医師資格証

体験内容： 産婦人科医としての仕事内容について学び、実際に医療用モデルを用いて、妊婦への超音波検査と予防接種を行う

スポンサー ： 公益社団法人 日本医師会

期間： 2026年2月20日（金）～3月12日（木）

■公益社団法人 日本医師会 について

公益社団法人 日本医師会は、1916年に北里柴三郎博士（初代会長）らによって設立された、医師の医療活動を支援する、民間の学術団体です。

誰もが平等に医療を受けられるという世界に誇るべき制度「国民皆保険」を守るため、政府の審議会等に参画するとともに、各種の調査・研究や国際交流などを通じて、これからの医療のあり方を考え、より働きやすい医療環境づくりと国民医療の推進に努めています。

https://www.med.or.jp/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/