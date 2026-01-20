「2025 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査 市場編」2024年度実績でアノテーション市場国内1位

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下「ブライセン」https://www.brycen.co.jp/）は、富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査 市場編」のアノテーションサービス アノテーション市場で2023年実績に続き６回連続シェア1位となりました。

ブライセンは2015年よりアノテーション業務を行っており、年々その規模を拡大。2023年実績に続き6回連続シェア1位となりました。

アノテーションサービスの詳細や実績は、下記URLよりご確認いただけます。

https://annotation.brycen.co.jp/

■富士キメラ総研とは

株式会社富士キメラ総研は市場調査（フィールドリサーチ中心）に60年の実績を持ち、情報の質やリアルタイムなデータの収集・調査による市場レポートの発刊を行っており、特に先端技術市場の調査に特化している。

