Ledge.ai主催の勉強会『AI時代の企業のあるべき姿とは ～業務を変えるAIの最前線～』に参加します。
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、2026年1月29日に開催されるLedge.ai主催の勉強会に参加します。
本勉強会は、業界ネットワークの有識者・最先端企業と読者を繋ぐ、実践的な知識共有の場です。
テーマは『AI時代の企業のあるべき姿とは ～業務を変えるAIの最前線～』で、AIの導入や活用に関する最新トレンド、事例、実践的なノウハウを学ぶことができます。
★参加概要
- 主催 ：Ledge.ai
- 日時 ：2026年1月29日（木）
- 会場 ：オンライン（Zoomウェビナー）
- テーマ ：AI時代の企業のあるべき姿とは ～業務を変えるAIの最前線～。
★参加登録・詳細
https://ledgeai-benkyokai.studio.site/
