²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¡ÊÈ¢º¬Ä®¡¦¾®Í°Ã«¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¾¯½÷³×Ì¿·×²è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡ß²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û －°¼à¥³×Ì¿ ¿´¡¦ºá－¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¾¯½÷³×Ì¿·×²è¤È¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÅìÍÎ¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÅö´Û¤¬¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Ä¤Ê¤°È¯¿®¡×¤òÌÜÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°¦¤Ç¤¿¤¤Èþ½Ñ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢Èþ½Ñ´ÛÂßÀÚ¤Ç¹Ô¤¦£±Æü¸ÂÄê¤Î³Ø·Ý°÷¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤äÂÅò¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤â³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼ã¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¾¯½÷³×Ì¿·×²è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬Èþ½Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ËÜ´ë²è¤¬Èþ½Ñ³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡Û
¿·»þÂå¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëKAMITSUBAKI STUDIO¤Ë¤è¤ë²»³Ú¡ßÊª¸ì¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò±Û¶¤¹¤ëXtuber¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿´À¤µª¡×¤È¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öºá½½È³¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤¬»²²Ã¡£²»³Ú¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://girlsrevolutionproject.jp/
X(µìTwitter)¡§https://x.com/girls_rev_pj
¿´À¤µª
ºá½½È³
¢¨º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÇÈþ½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡Öºá½½È³¡×¤ÎÈþ¸ÅÅÓ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹
¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î³µÍ×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è①¡Û¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Î¥³¥é¥Ü¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë0¡§00¤è¤ê³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ÏËÜ´ë²è¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþÊýË¡¡§³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¡¡
¡üÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë0¡§00～¡¡¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ü²Á¡¡¡¡³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡§²¬ÅÄÈþ½Ñ´ÛÆþ´Û·ô¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È
¢¨ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ç²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¤Ë¤´Æþ´Û¤¯¤À¤µ¤¤
¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÎÅ¸¼¨¥Ñ¥Í¥ëÅù¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³ÚÅ·¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è②¡Û¡¡¾¯½÷³×Ì¿·×²è¥³¥é¥Ü²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨
³Æ³¬¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥Õ¥í¥¢¤Î¥Æー¥Þ¤ä¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÈþ¸ÅÅÓ¡Ë
1³¬ ¡§Í¼Æäµ¡¡¡¡ÖÂçÊÉ²è(É÷¡¦¹ï)¡×
¡¡¡¡ ²Â¶À±¡¡¡¡ÖÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñÆ«¼§¡¢¸ÅÂå¤Î¹©·Ý¡×¡¡
2³¬ ¡§¸æè½É±¡¡¡ÖÆüËÜÆ«¼§¡¢ÏÂ¥¬¥é¥¹¡¢ÆüËÜ²è¡×¡¡
3³¬ ¡§Èþ¸ÅÅÓ¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡Ö°¦¤Ç¤¿¤¤Èþ½Ñ¡×¡¡
4³¬ ¡§¾Ë»ÒµÜ¡¡ÆÃ½¸Å¸¼¨¡Ö¶âÖ¢É÷ ―ÇÏ¤È¥µ¥à¥é¥¤―¡×¡ÖÆüËÜÆ«¼§¡×¡¡
5³¬ ¡§É¹²Æ»ê¡¡¡ÖÊ©¶µÈþ½Ñ¡× ¡¡
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è③¡Û¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
Èþ½Ñ´ÛÊ»Àß¤ÎÂÅò¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¾¯½÷³×Ì¿·×²è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£100¡ó¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡Ê²Ã¿å¡¦²Ã²¹¤Ê¤·¡Ë¤ÎÂÅò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ä¤¤ÎÆÃÀ½¥³ー¥¹¥¿ー¤ò¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÆÃÅµ¡§ÆÃÀ½¥³ー¥¹¥¿ー
¢¨Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
<º¸¤«¤é>
²Â¶À±¡¡§Íõ±Ç¤æ¤ëÀ±¤·¤Ö¤¡Ê¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥·¥§¥¤¥¯)
¸æè½É±¡§çõÍÉ¤é¤°¹È¤¢¤«¤ê¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥§¥¤¥¯)
¾Ë»ÒµÜ¡§àÝàê¹á¤ë¼¿¹õ¤¤é¤á¤¡Ê¥³ー¥Òー¥·¥§¥¤¥¯)
¡ãº¸¤«¤é¡ä
Èþ¸ÅÅÓ¡§¾®Æ¦·°¤ë»ç°ò¤·¤ë¤³¡Ê¤ª¤·¤ë¤³¡Ë
Í¼Æäµ¡¡§¶ÌéæµÐÏÂ¤ß²«¶â¥¹ー¥×¡Ê¥³ー¥ó¥¹ー¥×¡Ë
É¹²Æ»ê¡§ËõÃãÉñ¤¦¿é¤Û¤Î¤«¡ÊËõÃã¥é¥Æ¡Ë
ÂÅò¥«¥Õ¥§ÆÃÅµ
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è④¡Û¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¢ー¥È³èÆ°»Ù±ç¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û±þ±ç´ë²è¡¡¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×1¸ý¤ò300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¡ã¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ä
¡¦²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¡ß¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´12¼ï¡Ë¡¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¡ß¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡¡2WAY¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¡ß¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡¡¼ê¤Ì¤°¤¤¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç3,510±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)～2·î21Æü(ÅÚ)¡¡²òÀâ¥Ñ¥Í¥ë(½Ì¾®ÈÇ)¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¢¨Á´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡¢³¨ÊÁ¤Ï²Â¶À±¡¡¦¸æè½É±¡¦¾Ë»ÒµÜ¡¦Èþ¸ÅÅÓ¡¦Í¼Æäµ¡¡¦É¹²Æ»ê¤Ç¤¹
¡ü2026Ç¯2·î22Æü(Æü)～3·î31Æü(ÅÚ)¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¸ÅÅÓ¤ÈÈ¢º¬Î¹¡×(Ìó5Ê¬)
¡ã½Ð±é¡äÈþ¸ÅÅÓ(¾¯½÷³×Ì¿·×²è from ºá½½È³) ¡¡
¢¨»ëÄ°ÍÑQR¥³ー¥É¤ò°õºþ¤·¤¿ÍÑ»æ¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£»ëÄ°´ü¸Â¤Ï2026Ç¯3·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Ç¤¹
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è⑤¡Û¡¡1Æü¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯³«ºÅ¡ª
2·î21Æü(ÅÚ) ¤Ë¡¢¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ïÈþ½Ñ²òÀâ ³Ø·Ý°÷¤µ¤ó¤È¥Èー¥¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª～²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û ÊÔ～¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÊÄ´Û¸å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅÃæ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡Ö°¦¤Ç¤¿¤¤Èþ½Ñ¡×¤ÎÃ´Åö³Ø·Ý°÷¡¦±öÃ«¾°»Ò¤È¾¯½÷³×Ì¿·×²è¤ÎÈþ¸ÅÅÓ¤µ¤ó¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Å¸¼¨ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢1Æü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡üÆü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 16:30～18:00
¡ü¾ì½ê¡§²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û
¡ü²Á³Ê¡§1,500±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¡üÄê°÷¡§50Ì¾¤Þ¤Ç
¡üÆÃÅµ¡§¡ÖÈþ¸ÅÅÓ¡×ÆÃÀ½¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡ü»²²ÃÊýË¡¡§
»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾å¡¢³«ºÅÅöÆü¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥È¥êー´ü¸Â¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)12:00¡¡
¢¨³«ºÅÆüÅöÆü¡¢16:20¤è¤ê5³¬EV¥Ûー¥ë¤Ë¤ÆÀ°Îó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÎó¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¤Ë¤ÏGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨²ñ¾ìÄê°÷¤Ë½¾¤¤¡¢Áá´ü¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ü´ë²èÌ¾¡§¾¯½÷³×Ì¿·×²è¡ß²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û ー°¼à¥³×Ì¿ ¿´¡¦ºáー
¡ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ü¾ì½ê¡§²¬ÅÄÈþ½Ñ´Û
¡üÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.okada-museum.com/event/post-13.html¡¡¡¡¡¡¡¡
¡üÄó·È¡§KAMITSUBAKI STUDIO ¡Ê±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼ÒTHINKR¡Ë