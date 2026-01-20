富山市では、関係人口の拡大をねらいとして、「ＴＯＹＡＭＡみらい市民パスポート」（以下、「パスポート」）と名付けたデジタル登録証（ＮＦＴ）を発行することとしました。２月１５日（日）まで募集中です。

〇パスポート発行の目的について

パスポート取得者には、「移住・Ｕターンに関する情報」、「就職に関する情報」、「ふるさと納税に関する情報」などを、インターネット上のコミュニティサイトやメールを通じて継続的に発信します。

〇パスポート取得者への特典について

パスポート取得者には、次のようなお得な特典を用意しています。

・富山市ガラス美術館の入館料無料

・「スケッチラボ」の２時間利用無料

・抽選でプレゼントがもらえるアンケート企画への参加

【プレゼントの例】

- 市内ホテル宿泊券

- 富山ガラス工房のガラス制作体験チケット

- トヤマカード（カタログギフト）

- すし券 など

〇募集等の概要

・発行枚数 1,000枚 （申込多数の場合抽選）

・募集締切 令和８年２月１５日（日）

・取得費用 無料 （譲渡・転売不可）

〇パスポート取得リンク（NFTプラットフォームHEXA(ヘキサ)内特設ページ）

https://nft.hexanft.com/application/toyamacity



TOYAMAみらい市民パスポート券面

