「ＴＯＹＡＭＡみらい市民パスポート」の募集開始について
富山市では、関係人口の拡大をねらいとして、「ＴＯＹＡＭＡみらい市民パスポート」（以下、「パスポート」）と名付けたデジタル登録証（ＮＦＴ）を発行することとしました。２月１５日（日）まで募集中です。
〇パスポート発行の目的について
パスポート取得者には、「移住・Ｕターンに関する情報」、「就職に関する情報」、「ふるさと納税に関する情報」などを、インターネット上のコミュニティサイトやメールを通じて継続的に発信します。
〇パスポート取得者への特典について
パスポート取得者には、次のようなお得な特典を用意しています。
・富山市ガラス美術館の入館料無料
・「スケッチラボ」の２時間利用無料
・抽選でプレゼントがもらえるアンケート企画への参加
【プレゼントの例】
- 市内ホテル宿泊券
- 富山ガラス工房のガラス制作体験チケット
- トヤマカード（カタログギフト）
- すし券 など
〇募集等の概要
・発行枚数 1,000枚 （申込多数の場合抽選）
・募集締切 令和８年２月１５日（日）
・取得費用 無料 （譲渡・転売不可）
〇パスポート取得リンク（NFTプラットフォームHEXA(ヘキサ)内特設ページ）
https://nft.hexanft.com/application/toyamacity
TOYAMAみらい市民パスポート券面