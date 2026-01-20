冬季限定！アイスと具材を組み合わせた4 層構造で、 奥深い味をたっぷり楽しめる“大人のエッセル スーパーカップ” 「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」 とことんショコラ／とことん珈琲 1月27日、2月9日 期間限定 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドより、 “大人の放課後、充実アイス”をコンセプトとした 4 層構造の「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル」シリーズの新商品を発売します。





本シリーズは、頑張った1 日の終わりの自由時間に、心地よくたっぷり食べて自分の気持ちを開放できる“大人の放課後、充実アイス”をコンセプトとして開発したアイスです。「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドの特長であるコクとキレの良さに加え“甘味”以外の風味に着目し、アイスと具材を組み合わせたこだわりの奥深い味わいを、最後まで飽きずにたっぷりとお楽しみいただけます。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」は、チョコレートの異なる味わいや食感をたっぷり楽しんでいただける、大人のためのチョコレート尽くしのアイスです。

「同 とことん珈琲」は、コーヒーの異なる味わいと食感をたっぷり楽しんでいただける、大人のためのコーヒー尽くしのアイスです。

本商品の発売を通じ、冬アイスのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことんショコラ」

本商品は、深みを感じるビターチョコアイスと、コクがあるチョコアイスで、ブランデー香る※1チョコソースを挟み込み、天面には食べ応えのあるクッキーとチョコレートを敷き詰めました。ビターチョコアイスは、苦みを強調することでさらに大人向けの味わいにブラッシュアップしました。





※1 ブランデー香料を使用しておりますが、アルコールは含まれていません。

「明治 エッセル スーパーカップ 大人ラベル とことん珈琲」

本商品は、1層目のコクがあり、まろやかな味わいのカフェオレ風アイスと、2層目の深みを感じるエスプレッソ風アイスで、甘みと深みのコントラストを感じられます。さらに、苦みの中にも深みを感じられるエスプレッソソースと、コーヒーリキュールフレーバー※2で香りづけしたコーヒークッキーを天面に敷き詰めることで、食感と風味のアクセントを加えました。エスプレッソ風アイスと天面のコーヒークッキーは、苦みが際立つ設計にすることで、さらに大人向けの味わいにブラッシュアップしました。





※2 コーヒーリキュール香料を使用しておりますが、アルコールは含まれていません。