Go Red for Women Japan 健康セミナー2026「赤をまとい女性の心臓病を考える」に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、一般社団法人 日本循環器協会（所在地：東京都千代田区、代表理事：小室 一成、以下JCA）が主催する、Go Red for Women Japan健康セミナー2026「赤をまとい女性の心臓病を考える」に協賛します。

Go Red for Women®*1は、米国心臓協会（American Heart Association 以下AHA）が、2004年から実施している女性のための循環器病の予防・啓発活動です。その活動は世界50以上の国や地域に広がっており、心臓病月間である2月の第一金曜日を「National Wear Red Day®*2」(赤をまとう記念日)と定め、心臓病啓発イベントが毎年開催されています。日本では、2023年よりJCAが、日本における女性の循環器疾患に関する意識を高めるとともに、予防と早期発見の重要性を社会に広く伝える活動「Go Red for Women Japan」を開始しました。

今回当社は、展示ブースにて、脳卒中の原因のひとつである危険な不整脈「心房細動」の早期発見に役立つ携帯型心電計の測定体験会を実施します。従来、健康診断や医療機関で行っていた心電図の記録を手軽に日常生活の中で行える機器を使い、その場で自身の心電図を確認いただけます。

心房細動は、約4割に自覚症状がないため、早期発見が難しいといわれています。特に女性は、心房細動と更年期の症状が似ていること、また自覚症状があっても我慢して軽視しがちな傾向があるといわれています。今回の「Go Red for Women Japan 健康セミナー2026」への参画を通じて、当社の循環器事業ビジョン「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」の実現を目指します。

*1*2 Go Red for WomenⓇならびにNational Wear Red DayⓇはAHAの登録商標です。

Go Red for Women Japan 健康セミナー2026の概要



参加申し込み： 公式ホームページをご参照ください。

https://grfw-j.j-circ-assoc.or.jp/

【東京会場】

1.日時：2026年2月7日（土） 13:00～15:00

2.会場：一橋大学 一橋講堂

3.プログラム：

1) 「女性に多い”見逃し不整脈“ －更年期との違い、正しく知る」 副島 京子（杏林大学 循環器内科）

2) 「一人ひとりの違いに寄り添う循環器病のケア」 塚田(哲翁)弥生（日本医科大学 武蔵小杉病院 総合診療科）

3)パネルディスカッション「女性の心臓病にやさしい生活とは」

司会 ：石津 智子（筑波大学 循環器内科）

パネリスト：塚田(哲翁)弥生（日本医科大学 武蔵小杉病院 総合診療科）

副島 京子（杏林大学 循環器内科）

天尾 理恵（東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部）

中野 直美（慶應義塾大学病院 看護部）

杉山 愛 (元プロテニスプレーヤー テニス指導者)

4.参加費：無料（定員400名、申し込み先着順）

※赤いものを身に付けて参加ください



【大阪会場】

1.日時：2026年2月21日（土） 13:00 ～ 15:00

2.会場：梅田スカイビル スペース36L

3.プログラム：

1) 「女性の心筋梗塞 －気づきにくいサインと予防のポイント」安田 聡（東北大学大学院 循環器内科）

2) 「女性に多い”見逃し不整脈“ －更年期との違い、正しく知る」 副島 京子（杏林大学 循環器内科）

3)パネルディスカッション「私だけじゃなかった！」そのドキドキ。～みんなで話して心が軽くなる不整脈トーク～

司会 ：坂東 泰子（三重大学 分子生理学）

尾上 健児（奈良県立医科大学 循環器内科）

パネリスト：安田 聡（東北大学 循環器内科）

副島 京子（杏林大学 循環器内科）

神吉 佐智子（大阪医科薬科大学 心臓血管外科）

神永 芳子（全国心臓病の子どもを守る会）

4.参加費：無料（定員250名、申し込み先着順）

※赤いものを身に付けて参加ください

体験機器

携帯型心電計 HCG-8060T

（主な特長）

-携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

-記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

-スマートフォンアプリ「OMRON Connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

-記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/category/28/HCG_8060T_A.html



HCG-8060T 本体



使用イメージ

