キオクシア：「BCN AWARD 2026」メモリカード部門で最優秀賞を受賞
2年連続で「年間販売数No.1メーカー」の賞を獲得
東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、株式会社BCNがデジタル家電やパソコン関連製品の年間販売数No.1メーカーを表彰する「BCN AWARD 2026」のメモリカード部門において最優秀賞を受賞しました。キオクシアの同部門での最優秀賞受賞は2年連続となります。
「BCN AWARD 2026」のメモリカード部門最優秀賞
「BCN AWARD」は、株式会社BCNとデータ提供契約を行っている全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データを1年間集計して部門ごとに年間販売数No.1メーカーを表彰する賞です。「BCN AWARD 2026」では全国20社／2,350店舗の2025年1月から12月のデータが集計されました。
