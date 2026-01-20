【速報】定番化に伴う先行発売で公式オンライン1週間完売！ドクターブロナー「オーガニックマジックバーム アルニカメンソール」

株式会社ネイチャーズウェイ

株式会社ネイチャーズウェイ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：萩原吉晃）は、アースフレンドリーなオーガニックボディケアブランド「ドクターブロナー」より、昨年数量限定で発売し、発売初年度から想定を上回る反響を呼んだマッサージバーム「オーガニックマジックバーム アルニカメンソール」を、このたび定番アイテムとして展開いたします。定番化に伴い実施した先行発売（2026年1月13日開始）では、販売開始直後から注文が集中し、わずか1週間で公式オンラインサイトにおける先行発売分が完売。再登場アイテムとしては異例のスピードで、高い販売実績を記録しました。

本製品は、公式オンラインサイトおよびロフトでの先行発売に続き、2026年3月25日（水）より全国発売を開始いたします。

なお、公式オンラインサイトでは本完売を受け、先行発売分の追加販売を検討しております。ご購入を希望される方は、公式オンラインサイトでの再入荷情報、または店頭での先行販売状況をご確認ください。

オーガニックマジックバーム アルニカメンソール

価格3,410円（税込）/容量57ｇ

先行発売日：1月13日（火）公式オンライン・ロフトにて先行発売開始

全国発売日：3月25日（水）

公式オンラインサイトURL:https://www.drbronner.jp/news/11359/

4つのキー成分アルニカ*¹、メンソール*²、カンファー*³、ペパーミント*⁴を配合。爽快な

香りで気分をリフレッシュしながら、トレーニング前後やデスクワークの合間にマッサージ

で筋肉をほぐせます*⁵。体温ですっと溶けて肌になじみ、べたつかないため、シーンを選ばず

に使いやすいのもポイントです。

高品質な植物オイルを贅沢に使用し、肌をやわらかく保湿しながらケアができます。

＊1 アルニカ花エキス(肌荒れ防止成分) ＊2 メントール(清涼成分) ＊3 クスノキ葉油(肌荒れ防止成分)

＊4 セイヨウハッカ油(清涼成分) ＊5 マッサージによる

お問い合わせについて

お取り扱い店舗についてのお問い合わせは、下記の連絡先までご連絡をお願いいたします。

ドクターブロナーお客様相談室：0120‐677167

ドクターブロナーについて

カリフォルニア発、天然由来成分100％のオーガニックボディケアブランドです。1948年の創業以来、宗教や民族の差別のない結束を唱える「オールワンビジョン」を企業理念とし、フェアトレードや環境に配慮し、人や地球環境にやさしい製品づくりを行っています。

ドクターブロナーを代表する製品である「マジックソープ」は、天然由来成分100％のオーガニックマルチソープです。顔や体だけでなく、食器洗いや部分汚れのお洗濯など1本で多用途に使えます。

エコロジカルで高い品質が支持されて、2000年から25年連続全米売上げNo.1*のナチュラルソープに選ばれています。

公式WEBサイト：https://www.drbronner.jp/

＊ SPINS社調べ 2000年～2024年