先輩ママにも産院にも支持されている「ママ&キッズ」が4部門で「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」※1 第1位を受賞

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）では、生後すぐから使える低刺激スキンケア・ボディケアなどを扱う「ママ&キッズ」ブランドの全4アイテムが「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」※1 にて第1位を受賞しました。

「ベビースキンケアクリーム部門」で第1位を受賞した「ママ&キッズ ベビーミルキークリーム」は12年連続、ベビースキンケア乳状ローション部門で第1位を受賞した「ママ＆キッズ ベビーミルキーローション」は８年連続、妊娠ボディケア部門で第1位を受賞した「ママ&キッズ ナチュラルマーククリーム」は13年連続、バストケア部門で第1位を受賞した「ママ&キッズ ビーアップホワイト」は８年連続での受賞となります。

※1 「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」とは

たまひよ読者のママ・パパ約2,000人を対象にご自身やパートナーが妊娠・出産・育児生活の中で「実際に使ってよかった」と思う商品・サービスについてアンケートを実施し、回答結果をたまひよ編集部が集計してランキング形式で発表する企画です。

【発表媒体】WEBメディア「たまひよ」・雑誌「中期のたまごクラブ」2026年冬号など

【調査方法】WEB調査

【調査時期】2025年8月-9月

【調査対象者】全国の生後0カ月～1才6カ月のお子様を持つ、たまひよ読者のママ・パパ

（「たまごクラブ」「ひよこクラブ」購読経験者、「まいにちのたまひよ」アプリ利用経験者）

【有効回答数】2,062人

「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」受賞アイテム

ベビースキンケアクリーム部門 第1位

＼ 12年連続受賞！／

ママ＆キッズ ベビーミルキークリーム

75g 2,310円(税込)

ベビーの毎日の全身ケアにのびのいいクリーム

生まれてすぐから使える毎日の全身ケアに使える乳状クリームです。ママの胎内環境をお手本に、赤ちゃんの肌を守るために必要な保湿成分をたっぷりと配合。乾燥シーズン、カサカサしやすい肌にうるおいを与え、しっとり肌を維持します。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g527/)

ベビースキンケア乳状ローション部門 第1位

＼ 8年連続受賞！／

ママ＆キッズ ベビーミルキーローション

150mL 2,310円(税込)

ベビーの毎日の全身ケアにべたつかない乳状ローション

生まれたときからスキンケアを実践するため、赤ちゃんの肌に本当に必要なものだけを配合しました。ママのおなかの中の羊水に含まれる8種のうるおいアミノ酸が、赤ちゃんの肌にやさしくうるおいを与え、胎脂に近い成分ベビーズエマルジョンが肌のバリア機能をサポートします。サラッとなじんでべたつかず、なめらかな使い心地。キッズやママのボディケアにもどうぞ。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g519/)

妊娠ボディケア部門 第1位

＼ 13年連続受賞！／

ママ&キッズ ナチュラルマーククリーム

150g 2,970円(税込)、お得用サイズ 470g 7,995円(税込)

写真はお得用サイズです

ブランド最高峰の保湿力！全身にハリとうるおいを与える

助産師と先輩ママの協力により生まれた大人気の妊娠ボディ用クリーム。デリケートな妊婦さんにうれしい無香料・無着色・低刺激処方です。簡単お手入れで乾燥による肌トラブルを防ぎ、産後もきれいなボディをキープ。高保湿クリームなので妊娠中の乾燥しやすいボディをしっとり整え、一気に大きくなるおなかに備えて肌をやわらかくします。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g260/)

バストケア部門 第1位

＼ 8年連続受賞！／

ママ&キッズ ビーアップホワイト

100mL 3,960円(税込)

バストにハリを与え、きれいな胸元に

豊富なうるおいでデコルテとバストにはずむようなハリと透明感を与えます。ホワイトコメヌカエキスが気になるエリアをなめらかにケア。最もバストラインがくずれやすい妊娠・授乳期のママにうれしいバストケアです。

▶詳細はこちら(https://www.natural-s.jp/shop/g/g230/)

全国850カ所以上の医療施設でも導入中※2のナチュラルサイエンスが誇る「基肌育スキンケアセミナー」

全国850カ所以上の医療施設で導入中※2の肌荒れを防ぐ保湿ケアをレクチャーしています。通年で全国を巡回し「スキンケアセミナー」を開催しております。沐浴・保湿方法を行った試験では、1歳時点での赤ちゃんのアトピー性皮膚炎・食物アレルギーの発症が極めて少ないという結果となりました。

弊社代表の小松が、次男のアトピー性皮膚炎に悩んだ経験をもとに開発したブランド敏感肌スキンケア「ママ&キッズ」は、医療現場や小児皮膚科医の協力のもと、30年にわたる肌育研究を続けています。赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメント等を⽪膚科・小児科・産婦人科の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめる為に大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施する等、徹底的に品質をチェックしています。

※2 2025年3月ナチュラルサイエンス調べ（使用／取扱合計）

▼今後のセミナーの予定はこちらから

https://www.natural-s.jp/info/event/

世界的な論文にも掲載された「ママ＆キッズ」製品使用の研究成果

2024年、共同研究チームにより「ママ＆キッズ」製品を使用した研究成果は、世界的な論文誌『Allergy』に掲載されました。また、「ママ&キッズ」製品と正しいケア方法で食物性アレルギーは98.3%、アトピー性皮膚炎は92.7%の赤ちゃんが発症しなかったという結果は第59回日本小児アレルギー学会学術大会（2022）でも報告されています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000024770.html

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

会社名：株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 （本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

