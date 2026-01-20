大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、大阪学院大学から鮎川 岳叶選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、ヴィッセル神戸伊丹U-15出身で、阪南大高校を経て、数大阪学院大学で活躍してきたMF 鮎川岳叶（あゆかわがくと）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

安定感ある守備力と読みの良さを武器にチームの守備を支える選手です。

ユース時代から地域の強豪クラブでプレーし、OsakaCitySCでの成長に期待です！

■プロフィール

名前：鮎川岳叶（あゆかわ がくと）

ニックネーム：がくと

ポジション：MF

経歴：

・ヴィッセル神戸伊丹U-15

・阪南大高校

・大阪学院大学

■鮎川岳叶選手 コメント

この度、OsakaCitySCに加入することになりました、鮎川岳叶です。

この素晴らしいクラブの一員としてプレーできることを大変嬉しく思います。

これまで培ってきた守備力や経験を活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で取り組みます。

また、常に向上心を持ち、日々成長し続ける姿をピッチで表現していきたいです。

ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さま、応援よろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/