【2月5日開催】社長の頭を言語化する経営設計！5方良し経営セミナー開催

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

2026年の経営をブレずに進めるためのオンラインセミナー

「社長の頭を言語化する経営設計！5方良し経営セミナー」を、

2026年2月5日（木）13～15時 に開催いたします。

売上は伸びているのに、

・社長の考えが現場に伝わらない

・判断が人によってバラつく

・経営が属人化してしまう

こうした悩みを抱える経営者は少なくありません。

本セミナーでは、

社長の判断基準・価値観・未来構想を「言語化」し、

組織全体で再現できる経営設計の考え方を、

5方良し経営のフレームを使って体系的に解説します。

■開催概要

開催日：2026年2月5日（木）13～15時

開催形式：オンライン開催

対象：中小企業・成長企業の経営者、役員

参加費：無料

▼セミナー申込はこちら

https://wmedia.jp/5hou

▼公式サイト

https://lumission.world/jp/

▼5方良し経営メディア

https://lumission.world/jp/media/

■なぜ「社長の頭の言語化」が経営を安定させるのか

企業が成長するにつれ、

経営判断は社長ひとりでは回らなくなります。

・現場に判断を任せたいが、不安が残る

・理念はあるが、実務判断につながらない

・同じ判断を何度も説明している

こうした状態が続くと、

組織は次第に 場当たり的な判断 に陥り、

利益や信頼が積み上がりにくくなります。

本セミナーでは、

5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）の視点から、

社長の思考を整理し、

「誰が判断しても同じ方向に進める経営設計」の作り方をお伝えします。

■セミナー内容（一部抜粋）

・社長の判断が組織に伝わらない本当の理由

・経営を安定させる「判断軸」の言語化方法

・理念を現場判断に落とし込む設計の考え方

・売上・人材・信頼を同時に整える経営の順番

・判断の迷いを減らす「社長の分身」という発想

■ 関連オウンドメディア記事

・経営理念・哲学に関する記事

https://lumission.world/jp/media/philosophy/

・経営設計・判断軸に関する記事

https://lumission.world/jp/media/kaizen/

・人材・組織に関する記事

https://lumission.world/jp/media/human/

・経営者の悩みに関する記事

https://lumission.world/jp/media/nayami/

■「社長の分身」という経営支援の考え方

■ 「社長の分身」という経営支援の考え方

本セミナーでは、

社長の判断基準・価値観・未来設計を言語化し、

組織全体で共有・再現する経営支援の考え方

「社長の分身」についてもご紹介します。

社長の頭の中を整理し、

判断のブレを減らすことで、

経営スピードと利益構造の安定を同時に実現します。

▼ 社長の分身（無料登録）

https://wmedia.jp/shacho

■このような方におすすめ

・社長の考えが組織に伝わっていないと感じる

・経営判断が属人化している

・判断の迷いを減らしたい

・2026年の経営設計を整理したい

・経営の軸を言語化したい

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact