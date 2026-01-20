【2月5日開催】社長の頭を言語化する経営設計！5方良し経営セミナー開催
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
2026年の経営をブレずに進めるためのオンラインセミナー
「社長の頭を言語化する経営設計！5方良し経営セミナー」を、
2026年2月5日（木）13～15時 に開催いたします。
売上は伸びているのに、
・社長の考えが現場に伝わらない
・判断が人によってバラつく
・経営が属人化してしまう
こうした悩みを抱える経営者は少なくありません。
本セミナーでは、
社長の判断基準・価値観・未来構想を「言語化」し、
組織全体で再現できる経営設計の考え方を、
5方良し経営のフレームを使って体系的に解説します。
■開催概要
開催日：2026年2月5日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
▼セミナー申込はこちら
https://wmedia.jp/5hou
▼公式サイト
https://lumission.world/jp/
▼5方良し経営メディア
https://lumission.world/jp/media/
■なぜ「社長の頭の言語化」が経営を安定させるのか
企業が成長するにつれ、
経営判断は社長ひとりでは回らなくなります。
・現場に判断を任せたいが、不安が残る
・理念はあるが、実務判断につながらない
・同じ判断を何度も説明している
こうした状態が続くと、
組織は次第に 場当たり的な判断 に陥り、
利益や信頼が積み上がりにくくなります。
本セミナーでは、
5方良し経営（会社・従業員・顧客・世間・次世代）の視点から、
社長の思考を整理し、
「誰が判断しても同じ方向に進める経営設計」の作り方をお伝えします。
■セミナー内容（一部抜粋）
・社長の判断が組織に伝わらない本当の理由
・経営を安定させる「判断軸」の言語化方法
・理念を現場判断に落とし込む設計の考え方
・売上・人材・信頼を同時に整える経営の順番
・判断の迷いを減らす「社長の分身」という発想
■「社長の分身」という経営支援の考え方
本セミナーでは、
社長の判断基準・価値観・未来設計を言語化し、
組織全体で共有・再現する経営支援の考え方
「社長の分身」についてもご紹介します。
社長の頭の中を整理し、
判断のブレを減らすことで、
経営スピードと利益構造の安定を同時に実現します。
▼ 社長の分身（無料登録）
https://wmedia.jp/shacho
■このような方におすすめ
・社長の考えが組織に伝わっていないと感じる
・経営判断が属人化している
・判断の迷いを減らしたい
・2026年の経営設計を整理したい
・経営の軸を言語化したい
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact