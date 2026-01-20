APAMANの入居者用アプリ「ARUARU Wallet」 提供開始
賃貸住宅仲介業において「店舗数・契約数No.1」＊１・＊２を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」と、SBI新生銀行グループの株式会社アプラス（代表取締役社長：嶋田貴之、以下「アプラス」）が提供する金融プラットフォーム「BANKIT(R)（バンキット）」を活用し、アパマンショップなどで賃貸契約をした入居者向けのウォレット（お財布）アプリ「ARUARU Wallet」の提供を、2026年1月20日より開始しました。
■ ARUARU Wallet導入の目的
近年、キャッシュレス決済やデジタルサービスの普及が進む中、賃貸住宅業界においても、入居者の利便性向上が求められています。
当社では、入居者と不動産事業者をつなぐ新たな接点として、日常の支払いから情報提供までを一体化したデジタルサービスの検討を進めてきました。
「ARUARU Wallet」は、こうした背景を踏まえ、入居者の暮らしをより便利にすることを目的に導入した入居者向けアプリです。
■ARUARU Walletの概要
「ARUARU Wallet」は、決済機能を中心に、情報配信や特典提供などを組み合わせた入居者向けウォレットアプリです。
入居一時金の分割払いに対応するほか、日本全国の店舗でタッチ決済が利用可能となります。
今後は、入居者向けのクーポン配信やキャッシュバック等の施策も検討しており、入居後の暮らしを継続的にサポートするプラットフォームとしての活用を目指します。
サービスの詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。
サービス詳細 :
https://www.aruaruwallet.com/
※１賃貸住宅仲介業店舗数No.1
※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査
調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日
調査実施 ：株式会社エクスクリエ
比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社
※海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）
※２賃貸住宅仲介契約数No.1
※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査
契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日
調査実施：株式会社東京商工リサーチ
調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日
比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）
※３APAMAN調べ。2026年1月20日時点において、日本国内における「不動産賃貸業界」として初めて。
※４BANKIT(R)について
BANKITは、資金移動業および前払式支払手段発行業の登録があるアプラスが事業主体となり、SBI 新生銀行グループが有する決済、為替および与信機能などの金融サービスを、カフェテリア形式（必要な機能を自由に選択できる形式）でパートナー企業に提供する金融プラットフォームです。
https://www.bankit.jp/
※５ご利用には審査がございます
※BANKIT(R)は、アプラスの登録商標です。また、株式会社SBI新生銀行において特許取得済みです。
※その他、本ニュースリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
※本ニュースリリースに掲載されている内容、サービス、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合がございます。
【APAMAN株式会社】
APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。
URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/