APAMANの入居者用アプリ「ARUARU Wallet」　提供開始

賃貸住宅仲介業において「店舗数・契約数No.1」＊１・＊２を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」と、SBI新生銀行グループの株式会社アプラス（代表取締役社長：嶋田貴之、以下「アプラス」）が提供する金融プラットフォーム「BANKIT(R)（バンキット）」を活用し、アパマンショップなどで賃貸契約をした入居者向けのウォレット（お財布）アプリ「ARUARU Wallet」の提供を、2026年1月20日より開始しました。

■ ARUARU Wallet導入の目的

近年、キャッシュレス決済やデジタルサービスの普及が進む中、賃貸住宅業界においても、入居者の利便性向上が求められています。

当社では、入居者と不動産事業者をつなぐ新たな接点として、日常の支払いから情報提供までを一体化したデジタルサービスの検討を進めてきました。

「ARUARU Wallet」は、こうした背景を踏まえ、入居者の暮らしをより便利にすることを目的に導入した入居者向けアプリです。

■ARUARU Walletの概要

「ARUARU Wallet」は、決済機能を中心に、情報配信や特典提供などを組み合わせた入居者向けウォレットアプリです。

入居一時金の分割払いに対応するほか、日本全国の店舗でタッチ決済が利用可能となります。

今後は、入居者向けのクーポン配信やキャッシュバック等の施策も検討しており、入居後の暮らしを継続的にサポートするプラットフォームとしての活用を目指します。

サービスの詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。

サービス詳細 :https://www.aruaruwallet.com/

