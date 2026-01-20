ワオ高校オンラインイベント「放課後研究室～世界は科学でできている」がYouTube番組にリニューアル！

学校法人ワオ未来学園

教養探究で哲学・科学・経済を学べる通信制高校・学校法人ワオ未来学園 ワオ高等学校（本校所在地：岡山県岡山市、校長：平田強）は、月1回オンラインで実施してきたイベント「放課後研究室～世界は科学でできている～」を、2026年1月からYouTube配信番組へとリニューアルします。月1回、新番組をプレミア公開する予定。予約や申込不要でご覧いただけます。

リニューアル初回は1月21日（水）18：00に一斉配信します。MCはワオ高校理科担当教員のゆうたろう先生。テーマは「自然が先生！ 生きものから学ぶ発明のヒント」。生きものたちの知恵をヒントに、新しい技術を生み出す研究分野「バイオミメティクス（生物模倣）」について、楽しく対話します。

●日時：1月21日（水）18：00 プレミア公開！

●YouTube→前編 https://youtu.be/pr1nTaOHejU(https://youtu.be/pr1nTaOHejU)

後編 https://youtu.be/KOpU8zXJqsI(https://youtu.be/KOpU8zXJqsI)

ワオ高校「放課後研究室～世界は科学でできている～」とは

ワオ高校のオンラインイベント「放課後研究室～世界は科学でできている～」は、ワオ高校独自の必修科目・教養探究の「科学探究」を体験できるイベントとしてスタートしました。YouTube配信に変わることで、もっと気軽に見ていただくことができます。YouTubeのワオ高校公式チャンネルで、過去の配信動画を見ることができますので、チャンネル登録をお願いします。

ワオ高等学校チャンネル

→ https://www.youtube.com/@waohighschool

ワオ高校のMission

豊かな教養と正しい心をもって自らの幸福を求め、社会に貢献する人を育てる。

ワオ高校のVision

哲学で自分の軸をつくり、未来を切り拓くことを、世の中の当たり前にする。

ワオ高校のValue

ワオ高校では、なぜ「哲学」を学ぶのか

- 約50年「学びの感動」を追求したワオ・コーポレーションの理念- 対話を重ね、哲学を学び、主体的に考える力を養う- 進学、留学、起業など、 個々の未来を実現するサポート体制- 全国の個性豊かな仲間とつながるバーチャルキャンパス- オンラインでひろがるリアルで深まる、効果的な学習スタイル

多様性や変化に富んだこの時代では、絶対の正解が与えられることはありません。だからこそ、豊かな教養と柔軟な発想をもって、これからの社会を作り上げていく力が必要になります。「哲学」は、人間の営みについて「普遍妥当」な定義を求めて、「考える」ということを磨き続ける言語ゲームです。今生きている社会を、哲学的な見方で見つめなおすことで、今見えている世界が全く違ったものに見え、身近な社会問題も新たな視点で捉えなおすことができるようになります。高校生のうちに、そんな「目を開く」体験をしてほしいという思いで、対話を繰り返し、とことん「考える」授業を展開しています。

ワオ高校ならオンラインとリアルで学びが深まる

通信制高校であるワオ高校では、オンラインとリアルの良さを生かした学びができます。全国どこからでもオンラインでつながるバーチャルキャンパスで、日々のホームルームや朝活などの共同学習、学内イベントなどを日々開催し、遠隔地の生徒や教職員が対話を深めています。岡山・東京・大阪のキャンパスには「通学コース」があり、専属コーチが一人ひとりサポートしながら学習リズムを整え、プログラミングや英会話も実践します。さらに、 47都道府県・500校舎以上の「個別指導Axis（アクシス）」に通うことでで学習サポートが受けられる「個別指導コース」では、大学入試対策から学び直しまで個別最適化で全力サポートします。

ワオ高校 バーチャルキャンパスワオ高校 岡山本校ワオ高校 東京飯田橋キャンパスワオ高校 大阪梅田キャンパス47都道府県・500校舎以上個別指導Axis

【本件及びワオ高等学校に関するお問合せ】

学校法人ワオ未来学園ワオ高等学校

０１２０-８０６-７０５

公式ホームページ https://www.wao.ed.jp(https://www.wao.ed.jp)

X

https://x.com/waohighschool

youtube

https://www.youtube.com/c/waohighschool

facebook

https://www.facebook.com/waohighschool/

instagram

https://www.instagram.com/wao_highschool/