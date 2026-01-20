SoVeCがアプリケーション提供する音声ARサービス「Locatone(TM)（ロケトーン）」が、JR東日本×TVアニメ『呪術廻戦』タイアップ企画に採用

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下 SoVeC）がアプリケーション提供する音声ARサービス「Locatone(TM)（ロケトーン）」は、JR東日本が展開する現在毎週木曜深夜０時26分～MBS/TBS系28局にて全国同時放送中のTVアニメ『呪術廻戦』とのタイアップ企画「呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」において、特別音声コンテンツ体験の技術提供として採用されました。

本企画では、首都圏エリア・東北新幹線区間・仙台エリアの指定スポットを回遊すると特別な音声コンテンツを体験いただけます。コンテンツには、TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクター ― 虎杖悠仁・伏黒 恵・乙骨憂太・脹相 ― によるオリジナル音声を楽しむことができ、ファン必聴の特別体験をお届けします。

(C)芥見下々／集英社 ・ 呪術廻戦製作委員会

・JR東日本プレスリリース：https://www.jreast.co.jp/press/2025/20251208_ho03.pdf

・特設サイト：https://www.jreast.co.jp/jujutsukaisen-jreastkaiyu/

■Locatoneによる音声AR体験の概要

スマートフォンにLocatoneアプリをインストールし、「呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」ツアーを開始した状態で首都圏エリア・東北新幹線大宮～仙台間・仙台エリアの各スポットを回遊すると、GPS連動により自動的に音声コンテンツが再生されます。TVアニメ『呪術廻戦』のキャラクターによる、特別な音声体験をお楽しみいただけます。

※「呪術廻戦×JR東日本 -東日本回游-」では首都圏エリア発・仙台エリア発の2つのツアーがあり、それぞれ指定のスポット取得順序があります。

■実施期間：2025年12月17日（水）～2026年3月31日（火）

■参加方法

１．Locatoneアプリをインストール

２．スマートフォンとイヤホンを準備

３．ツアーを開始した状態で、東北新幹線に乗車する

４．スポットに近づくと、自動的に限定音声コンテンツが聞こえてきます

ツアーに関する詳細につきましては、特設サイトをご参照ください：

特設サイト：https://www.jreast.co.jp/jujutsukaisen-jreastkaiyu/

※注意事項

・ご参加の際は、必ずスマートフォンのGPS機能をONにしてください。

・音声コンテンツは、スポットに近づくと自動で聴こえてきます。

・スポットを巡っている間は、ツアーを停止しないでください。

・各スポットでは、音声が聴こえてくるまでに、時間がかかる場合があります。

・通信が不安定な場所では、スポットをアンロックできない場合があります。

・一部音声が取得できなかった等のトラブルがあった場合には、Locatoneのお問い合わせフォームから直接お問い合わせください。

■LocatoneとJR東日本のこれまでの取り組み

これまでもJR東日本と連携し、Locatoneを活用した多様な企画を展開してきました。

移動空間をエンターテインメント空間へと変える新しい体験価値を提供し、ファンの“推し活”やコンテンツツーリズムを後押ししています。



過去の取り組みでは、

・新幹線車内で人気アーティストによる特別音声コンテンツを楽しめる企画

・沿線イベントに合わせた限定音声体験の提供

・車内放送とスマートフォンを連動させたインタラクティブなコンテンツ施策



など、音声ARならではの没入感ある体験を多数実施してきました。

これらの取り組みを通じて、Locatoneは移動時間そのものをエンターテインメントへと変える音声ARプラットフォームとして、JR東日本のコンテンツ施策を技術面から支援してきました。

今後も多様なパートナーとともに、新しい顧客体験の創出に挑戦していきます。

■Locatoneとは

ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。スマートフォンからコンテンツを開始し、特定のスポットを訪れると、位置情報に連動して自動的に音声や音楽が聞こえてきます。音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。

360立体音響技術や身体の動作と連動するモーションサウンド技術などにより、まるで物語やゲームの中に入り込んだような、没入感の高いインタラクティブな体験をリアルな空間の中でお楽しみいただけます。

＜Locatone公式サイト＞

https://www.locatone.sony.net/

＜Locatoneを含むロケーションベースXRソリューションに関するお問い合わせ＞

https://www.sovec.net/contact/



SoVeC株式会社は、「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、デジタルコミュニケーション領域におけるソリューション提供と新しい顧客体験の創出を追求します。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。

※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。