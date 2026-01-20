マンション買取再販４年連続業界１位（※１）の株式会社レジデンシャル不動産が有限会社スマイルクラブを事業統合します

株式会社レジデンシャル不動産

株式会社レジデンシャル不動産（本社：東京都足立区、代表取締役内田廣輝、以下「当社」）は2026年1月20日に建築工事業を展開する有限会社スマイルクラブ（本社：大阪府枚方市、代表取締役 秋本 公次、以下「住まいる倶楽部」）の全株式を取得しましたことをお知らせいたします。今後、住まいる倶楽部も加えたレジデンシャルグループは、当社がビジョンに掲げる「不動産業界の新時代を創る」のもと、更にパワーアップし、挑戦を続けてまいります。

【有限会社スマイルクラブ会社概要】

建築工事業を主軸に、リノベーション分野において豊富な実績と高い技術力を有する企業です。

住まいる倶楽部では、工事を完成させる設計・管理・施工力（Reform） とお客様の想いを形にするプランニング力（Dreams）をリノベーション成功の両輪と位置づけ、「Reform & Dreams」をコンセプトに事業を展開しています。

お客様対応を担うスタッフには建築士や工事部門の人財が直接関わり、構造や施工可否に関する質問にもその場で対応できる体制を構築。

また、ガス機器設置スペシャリストなどの有資格者による自社一貫施工により、水廻り工事やリノベーション工事を高品質かつリーズナブルに提供しています。

さらに、間取り変更等においては3Dパースを活用し、完成後のイメージをお客様・現場スタッフ間で共有することで、細部まで寄り添ったプランニングを実現しています。

会社名：有限会社スマイルクラブ

店 名：住まいる倶楽部

創 業：２００４年(平成１６年) ３月

所在地：大阪府枚方市伊加賀北町5-14 ParkEAST301

代表者：秋本 公次

従業員：９人

【今後の展開】

当社は２０１２年よりマンションを中心とした中古住宅再生事業を主業とし、現在までに全国に３０拠点、海外２拠点を展開しております。

今回の事業統合により期待される効果として代表的なものは以下の通りと考えます。



・企画・設計・施工力の融合

・事業領域の拡大と対応力強化

・グループとしての安定性・成長性向上

・取り扱いチャネルの増加による人財採用、育成力の向上

今後、当社、住まいる倶楽部、２０２４年１０月にM&Aを行ったさくら不動産販売、ならびに２０２３年１０月設立のタイ現地法人レジ・インターナショナル・タイランド、２０２５年１１月に創設したプロ野球チーム 東京レジデンシャルを加えたレジデンシャルグループは、各社がそれぞれの強みを生かしつつ、「不動産業界の新時代を創る」のビジョンのもと、現状に満足することなく、更にパワーアップし、常識にとらわれない新しい挑戦を日々続けてまいります。



【レジデンシャル不動産概要】

会社名：株式会社レジデンシャル不動産

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合9-14-2 レジデンシャルビル

代表者：代表取締役 内田廣輝

設 立：2012年2月

所属団体：（一社）日本経済団体連合会（経団連）、（公社）全国宅地建物取引業保証協会、（一社）リノベーション住宅推進協議会、（公社）首都圏不動産公正取引協議会



公式HP：https://e-resi.jp/

（※１）リフォーム産業新聞社買取再販年間販売戸数ランキング２０２５より