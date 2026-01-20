思春期世代に向き合うNPO等を対象とした助成プログラム 「サントリー“君は未知数”基金 2026」の公募を開始
〔助成の趣旨〕
「サントリー“君は未知数”基金」は2024年に創設されました。この基金は、「こどもたちを見つめ、支えるNPO等を応援する」ことを目的としています。子どもから大人へと成長する大切な時期である思春期世代が、どんな環境下でも、自分の未知なる可能性に気づき、それを育むための機会や環境を地域や社会に広げることを目指し、その実現に向け、同じ志を持つNPO等のさらなる成長と発展を支援します。
サントリー“君は未知数”基金 2026 助成プログラム概要
〔助成対象団体〕
- 思春期世代が、自然や他者とのつながりの中で自らの生まれ持った固有の可能性に気づき、自らの可能性や、豊かなつながりを育んでいくための機会や環境を地域や社会に広めていく事業や活動に取り組む団体。
※本基金では、思春期世代を10代から20代半ばの子ども・若者としています。
- 法人格を持つ民間非営利団体（特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、社会福祉法人等）。
※営利団体や、個人への助成は行いません。また一般財団法人および一般社団法人は、非営利型のみを対象とします。
- 年間予算規模：1,000万円以上3億円以下
- 有給職員：1名以上
〔助成対象となる事業・活動〕
事業・活動を発展させるためには、既存の活動の運営資金に加え、成長・発展のための投資が必要です。本基金は、そうした成長・発展のための取り組みを対象とします。
〔助成金の使途〕
対象となる経費は、申請事業の実施に必要な費用全般です。
〔助成期間・金額〕
- 助成期間：2026年7月から2028年6月までの2年間
- 1団体あたりの助成金額： 最大1,000万円（申請金額の下限：500万円）
- 採択団体数：5～6団体（予定）
〔公募期間〕
- 2026年1月20日（火）正午から2026年3月5日（木）正午まで
〔オンライン説明会〕
- 2026年2月10日(火) 15時～16時
※説明会の詳細・お申込みは、下記Webページをご参照ください。
公募の詳細、およびオンライン説明会のお申込み、申請方法等については、こちらのサントリー“君は未知数”基金Webページ(https://www.suntory.co.jp/company/csr/kimi_wa_michisu/program.html)よりご確認ください。
〔お問い合わせ先〕
特定非営利活動法人エティック サントリー“君は未知数”基金事務局
メールアドレス：kimi_wa_michisu_fund@etic.or.jp
■サントリーホールディングス株式会社「次世代エンパワメント活動“君は未知数”」
子どもたちの可能性は未知数。生まれ育つ環境や状態にかかわらず、その可能性を全ての子どもたちがひらくことができる社会を実現する。それが私たちの想いです。思春期世代を主な対象として、この分野で先駆的・継続的に取り組んできたNPOなどと協働しながら、子どもたちが未知や他者と出会う機会をつくります。
https://www.suntory.co.jp/company/csr/kimi_wa_michisu/ (https://www.suntory.co.jp/company/csr/kimi_wa_michisu/)
■NPO法人ETIC.
Move Forward. ETIC.
行動を起こす人に伴走し、つなぎ、ともに「新しい社会」をつくる。
1993年創業、2000年にNPO法人化、2017年に認定NPO法人取得。起業家育成、企業や自治体などの異なるセクター間の共創コーディネート、コーディネーター育成に取り組んでいます。手がけてきた実践型インターンシップや起業支援プログラムに約19,000名が参加し、約2,200名が起業しました。
https://www.etic.or.jp