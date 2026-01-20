【新商品】国内初*フェリチン鉄×大豆ペプチド配合ママのために生まれ、すべての女性に寄り添うサプリメント「ペプティフェ」が1月27日に新登場

株式会社ばぶばぶ

ばぶばぶストア(株式会社ばぶばぶ、本社所在地：沖縄県うるま市、代表取締役：黄瀬正道、以下ばぶばぶ)は、栄養機能食品(鉄)peptife(ペプティフェ)を2026年1月27日(火)に販売いたします。

子育てや家事、仕事に追われる毎日の中で、気づけば自分のことは後回し。

心や体の声に耳を傾ける余裕を失ってしまう--

そんな女性は少なくありません。

「ペプティフェ」は、ママをはじめとするすべての女性が、忙しい日々の中でも体の内側から自分をいたわり、 “自分を大切にする時間”を取り戻すことを目的に生まれたサプリメントです。

毎日を懸命に生きる女性たちが、ほんの少しでも余裕を取り戻し、笑顔で明日を迎えられるように。

12人の子どもを産んだ助産師HISAKOがプロデュースしたペプティフェは、そんな想いを込めて開発されたサプリメントです。

*まめ鉄(R)（英名：Solron(R)）と大豆ペプチドを配合したサプリとして（OEM調べ）

開発背景

助産師として25年以上、数多くの女性と向き合ってきたHISAKO。

現場で繰り返し感じてきたのは、

「ママはいつも子ども優先で、自分のことを後回しにしてしまう」という現実でした。

HISAKO自身も、12人目の出産後、心身の不調を経験。

「栄養バランスを見直してみては？」というアドバイスをきっかけに、 鉄やたんぱく質を意識した食生活を取り入れるようになり、栄養が心と体の土台であることをあらためて実感しました。

「同じように悩む女性を支えたい」その想いから、分子栄養学の専門家の助言を受け、“がんばらなくても続けられる栄養補給”という形を追求。約2年の歳月をかけて完成したのが「ペプティフェ」です。

ママのために生まれながらも、すべての女性に寄り添うインナーケアとして。

自分の体を後回しにしがちな日々の中で、体の内側から自分をいたわる習慣を届けたい--

そんな想いを込めて開発に至りました。

商品特長

特長１. フェリチン鉄を配合

ペプティフェには、1日目安量あたり10mgのフェリチン鉄を配合しています。



フェリチン鉄は大豆由来の鉄分で、体内に貯蔵されやすい “ためる鉄”として注目されている成分です。

一般的な鉄サプリでは、独特の匂いや胃の不快感などから、継続を断念してしまう方も少なくありません。

ペプティフェが大切にしたのは、高品質であること以上に「毎日無理なく続けられること」。体へのやさしさと続けやすさに配慮し、鉄分にはフェリチン鉄を採用しました。

特長２. 大豆ペプチドを配合

たんぱく質には、1日目安量あたり1,000mgの大豆ペプチドを配合しています。

大豆ペプチドは、アミノ酸スコア100の大豆たんぱく質を酵素分解して得られる良質なたんぱく源です。低分子のペプチド形状のため吸収効率が良く、プロテインのように味や溶かし方を気にする必要がありません。

忙しい毎日の中でも、手間をかけずにたんぱく質を補えることが、日々の習慣に取り入れやすい理由です。

特長３. 女性に必要な栄養素をバランス配合

フェリチン鉄と大豆ペプチドに加え、

葉酸・亜鉛・銅・ビタミンB12をバランスよく配合。

妊娠・出産・育児・仕事・年齢変化など、さまざまなライフステージを歩む女性の毎日に寄り添い、日々の栄養バランスを内側からサポートします。

安心・安全への取り組み

無添加＊へのこだわり

保存料・着色料・香料・甘味料は一切不使用。

続けやすさと品質にこだわった設計です。

品質管理へのこだわり

健康食品の製造において厳格な品質管理基準を設けるGMP認定に加え、国際的な品質マネジメント規格 ISO9001を取得した国内工場で、1粒1粒丁寧に製造しています。

飲みやすさへのこだわり

赤ちゃんのお世話をしながらでも飲みやすい9mmの錠剤サイズです。

大豆原料由来の香りについても、サプリメント表面にHPMCコーティングを施すことで「あまり香りも気にならず、ツルッとして意外と飲みやすい」という声を多くいただいています。

※保存料、着色料、香料、甘味料

基本的な飲み方

1日の目安：4粒(成人女性の場合)

水またはぬるま湯と一緒にお飲みください。

飲む時間はいつでも構いません。

飲み忘れた日があっても、次の日から再開すれば大丈夫です。

粒の大きさが気になる場合は、朝2粒・夜2粒など、回数を分けて飲むこともできます。

ライフスタイルに合わせて

ペプティフェは、日々の栄養習慣として続けてこそ実感されやすいアイテムです。

まずは3ヶ月、無理のないペースで取り入れてみてください。

飲むタイミングは、朝・歯磨きのついで・おやすみ前など、あなたのライフスタイルに合わせて自由に設定していただけます。

毎日の生活の中に自然と溶け込み、「自分をいたわる時間」が少しずつ習慣になっていきます。

商品概要

商品名：ペプティフェ

発売日：2026年1月27日(火)

金額：4,880円(税込)

内容量：120粒(約1か月分)

販売チャネル：公式オンラインショップ、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/babu-babu-store/rm-pt/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGB7JCZ2)

※公式オンラインショップは1月27日(火)開設予定

※楽天市場、Amazonは1月27日(火)公開予定

・ばぶばぶストア公式HPはこちら(https://lp2.babu-babu.org/?srsltid=AfmBOoo5-klbZvWiguvvdBSvj8uxoZ2kxVAytqZB81itbGwsaX4Wl9Ee)

HISAKOからのメッセージ

私の願い。

それは、がんばる女性が心身ともに満たされ 笑顔で人生を謳歌すること。

助産師として25年以上、 がんばりすぎて自分を後回しにする多くの方を見るたび

何かできることはないかと考えていました。



12人目の出産後、実は私自身も心身の不調で 苦しい時期がありました。

そんな時に 「栄養バランスを見直してみては？」と アドバイスを受け、

日々の食事に鉄やたんぱく質を 意識して取り入れるようになってから、

栄養の大切さをあらためて実感しました。



「同じように悩む女性を救いたい！」

こうして２年の歳月をかけて誕生したのが peptifeです。



がんばるあなたへ。

心からの笑顔で日々を送ってほしい。

そしてなによりも自分を大切にしてほしい。

その想いをこのサプリメントに託しました。

助産師HISAKOとは

1974年生まれ。看護師・助産師資格取得後、総合病院、産婦人科クリニック勤務を経て2006年大阪市阿倍野に「助産院ばぶばぶ」開設。同院での母乳育児支援・育児相談を中心に、大阪市育児支援訪問・妊婦教室を15年にわたり担当。政府や自治体依頼による講演活動や、日本全国の幼小中高校、大学、各発達段階に合わせた教育現場における出張授業「いのちの授業(性教育授業)」を展開。

プライベートでは1998年から2020年の間に12児を出産。2020年沖縄県うるま市に移住、助産院移転。YouTube登録者数61万人『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』を配信中。

Youtube：https://www.youtube.com/@HISAKO-babubabu-Japan(https://www.youtube.com/@HISAKO-babubabu-Japan)

Instagram：https://www.instagram.com/babubabu_org/?hl=ja(https://www.instagram.com/babubabu_org/?hl=ja)

ばぶばぶの目指す未来

私たちばぶばぶは、

「すべての悩めるママを笑顔にする」という理念を掲げています。

子育て、仕事、そして自分自身の夢・・・

いくつもの役割を担い、奮闘する女性たちが もっとご自身を慈しみ、輝けるよう 真心を込めてお手伝いします。



peptifeは、 ただのサプリメントではありません。

せわしない日々を共に歩む、 あなたの「ベストパートナー」です。

自分と向き合う、ほんのひととき。

その小さな積み重ねが、 やがて人生を大きく彩る豊かな実りになると信じています。

女性の「笑顔」の花を咲かせるために、 私たちは一切の妥協をしません。

ばぶばぶとは

ばぶばぶは、大阪で15年間にわたり、多くの妊婦さんやママ、赤ちゃん、子どもたちに寄り添ってきた助産院です。

2021年10月、沖縄県うるま市平安座島（へんざじま）に大阪での築100年古民家をリノベーションして造った、癒しの和空間のニュアンスをそのままに、和モダンの助産院ばぶばぶが新たにオープンしました。

分娩のサポートは助産院の大きな役割である一方で、ばぶばぶが何より大切にしているのは、

産前・産後の過ごし方や、ママの心のケアに徹底的に寄り添うこと。

見えにくく、語られにくい--けれど確実にママの毎日を支えるこのデリケートな部分に向き合うことこそ、ばぶばぶの使命です。

12人の子を育ててきた助産師HISAKOならではの視点から、

「がんばらんでええ」「テキトーでええ」という言葉を合言葉に、

完璧を求めすぎず、少し肩の力を抜いて子育てができるようサポートを行っています。

ママが安心して話し、笑い、心を軽くできる場所でありたい--。

そして、一人でも多くのママが笑顔で子育てを楽しめるように。

これが、ばぶばぶが大切にしている想いです。

■会社概要

会社名：株式会社ばぶばぶ

代表者：黄瀬正道

所在地：沖縄県うるま市与那城平安座

HP：https://babu-babu.org/hisakohome/