大和証券グループ、戦略人事の実現に向けて統合人事システム「COMPANY」で約14,000人の人材活用を推進

株式会社WHI Holdings(本社:東京都港区、代表取締役最高経営責任者:安斎富太郎、以下 WHI Holdings)は、株式会社大和証券グループ本社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：荻野明彦、以下 大和証券グループ本社）およびその複数の子会社に対して、従業員エンゲージメントの向上と人的資本の最大活用を通じた中長期的な企業価値の向上を目指し、統合人事システム「COMPANY」を導入、2025年9月1日より運用を開始したことをお知らせします。

「COMPANY」採用の概要

大和証券グループ本社の新中期経営計画 “Passion for the Best” 2026では、取り組むべきテーマのひとつに従業員のエンゲージメント向上を掲げています。「人材採用・育成の強化」「適財適所の人財ポートフォリオの実現」「公正な評価・処遇体系の構築」などの戦略を通じて、従業員1人ひとりの力を最大限に引き出し、中長期的な企業価値向上を目指しています。

その実現には、人事部が従来の勤怠管理や給与計算等の管理・オペレーションに係る膨大な業務を効率化し、人材データを活用したキャリア開発や最適配置等のタレントマネジメント業務に注力することで、人事部門の役割を“管理”から“戦略”へ進化させることが不可欠です。さらに従業員にとっても、日々の勤怠入力や人事申請といった業務を効率化し、より本業に割く時間を確保する必要があります。

大和証券グループ本社およびその複数の子会社は、こうした課題解決に向け、「COMPANY」の大手法人向けの標準機能が豊富な点を評価し、役職員約14,000名を対象に「COMPANY」を導入、2025年9月1日より運用を開始しました。

また、導入にあたりWHI Holdings傘下のWorks Human Intelligence(以下 WHI)は、人事領域におけるDX推進の実績とノウハウを有する日本アイ・ビー・エム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：山口明夫、以下 日本IBM)との協業により、本プロジェクト推進を支援しました。

●「COMPANY」導入による主な変革

1. 人事情報を一元化し、ダッシュボードによる“見える化”を実現

役職員約14,000名の勤怠・評価・異動・申請など、あらゆる人事情報を「COMPANY」で一元管理できるようになりました。勤怠情報においては、ダッシュボードを活用することで「超過勤務時間」「テレワーク状況」「年休取得日数」などをひとつの画面で把握できます。さらに、経歴や資格・研修履歴も簡単に参照できるなど“見える化”が進んだことで、マネージャーは、部下の勤務状況や育成計画を容易に確認できるようになりました。

2. ペーパーレス&自動化で、スピードと正確性の向上に寄与

年末調整や証明書発行など、従業員にとってこれまで手間のかかっていた手続きがペーパーレス化され、自動処理が可能になりました。また、「COMPANY」の申請ナビゲーション機能により、負担が軽減されるとともに、入力ミスや提出漏れを防ぐことにもつながります。

さらに、申請内容は人事マスタに自動連携されるため、人事部門側の確認・入力といったオペレーション工数が削減され、管理業務の効率化とデータ正確性の向上を実現します。

3. 申請・手続きが“直感的”に、どこからでも完結

勤怠入力や各種申請は、直感的な画面設計で誰でも簡単に操作ができます。休職者やグループ外への出向者も、社外の端末から必要な手続きを行えるようになるなど“働き方の多様化”にも対応しています。

4. タレントマネジメントへの基盤を構築し、“戦略的人材活用”を加速

「COMPANY」に集約される人材データを活用することで、キャリア開発や最適配置といったタレントマネジメントを支える基盤が整いました。これにより、人事戦略を進める上で不可欠なデータ管理の高度化に寄与します。

「COMPANY」の導入により、人事情報の整備と業務基盤の強化が進み、データに基づく人事運営を支える共通基盤が整いました。

大和証券グループ本社からのコメント

「COMPANY」の導入は、私たちが進める人事業務変革を支える基盤構築の一環であり、単なるシステム刷新にとどまらない取り組みです。

これまで煩雑だった勤怠・申請・情報管理について、「COMPANY」による一元化・ペーパーレス化・自動化を進めることで、業務の効率化とガバナンス強化を進めています。

私たちが目指すのは、従業員1人ひとりが本業に集中し、自らの成長やキャリア形成に積極的に取り組める環境づくりです。その実現に向けた様々な取り組みの中で、「COMPANY」は社員の声や多様な働き方に寄り添い、現場目線での利便性と安心感を高める役割を担っています。

今後も、多様な施策を通じて、人事部門の役割が“管理”から“戦略”へと進化することで、中期経営計画で掲げる人事戦略の実現、そして中長期的な企業価値のさらなる向上に貢献してまいります。

株式会社大和証券グループ本社 人事部





WHI Holdings は、統合人事システム「COMPANY」の提供を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。

日本IBMとの協業について

WHIと日本IBMは大手法人の人事DX推進に向けた協業体制を構築しています。

労働環境が大きく変化し、働き方の多様化が進む中、企業における人事制度の見直しとデジタル変革の必要性が高まっています。特に大手法人における人事DXは、労働人口の減少・人的資本投資の過熱等、不可避な経営環境変化への対応や、アウトソーシングを伴う広域かつ複雑な業務プロセス、そして関係者が多く存在する複雑なプロジェクトマネジメント等、大手法人ならではの課題を抱えています。



WHIの「COMPANY」と、日本IBMが有する人事領域におけるDX推進の実績とノウハウの組み合わせ、また、日本IBMが協業する他HR関連サービスとのグローバル連携等により、人事DXの実現に向けたコンサルティング、システム導入の要件定義、大規模なプロジェクトマネジメント、日本の人事制度へのローカル対応といった、大手法人の人事DXを支援するソリューションを提供しています。

株式会社WHI Holdingsについて

WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

