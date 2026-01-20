天体望遠鏡ブランド「NAKOH（ナコー）」製品の取扱いを開始

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2026年1月に奈光株式会社（本社：大阪）との間で代理店契約を締結し、天体望遠鏡ブランド「NAKOH（ナコー）」製品の取り扱いを開始することをお知らせいたします。

■NAKOHブランドについて

本社を大阪に置く、高品質な天体観測用望遠鏡および関連光学機器の開発製造を行なう専門メーカーです。EDレンズとSDレンズを採用したブランド初の天体望遠鏡「60GT」をはじめとした、基本に忠実かつ高性能・高品質な光学機器を製造しています。

創業以来、「宇宙をもっと身近に」という企業理念を掲げ、新たなジャパンクオリティを創出するメーカーとして、業界内でも注目が集まっています。

■概要

ブランド名：NAKOH

取扱製品：天体望遠鏡および関連光学機器

取り扱い開始時期：2026年1月より順次

※具体的な取扱製品や販売価格に関しましては、後日お知らせします。

※NAKOH製品は、当社直営店および天体望遠鏡専門店のみでの取り扱いとなります。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社サイトロンジャパン

国内営業部 TEL：03-6908-3327

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp