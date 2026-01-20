【飲食店の採用トレンドとは？】シェアフル株式会社、株式会社スマイルリンクルと共催セミナーを2月3日（火）に開催

シェアフル株式会社

スキマバイトサービス「シェアフル」を提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡、以下シェアフル）は、株式会社スマイルリンクル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 須藤 剛）と共催で、2026年2月3日（火）に「2026年の居酒屋採用トレンドとは？2025年の総括とともに徹底解説！」セミナーを開催します。

■実施の背景

少子高齢化の進行をはじめとするさまざまな社会課題を背景に、人材不足が顕在化する中で、飲食店を取り巻く採用環境は年々厳しさを増しています。2025年も多くの店舗において、人材不足や応募減少、定着率の低下が大きな課題となりました。

本セミナーでは、現場での採用施策やスキマバイトを活用し成果を上げてきたスマイルリンクル社の取り組みをもとに、2026年の採用市場の変化を見据えた、これから現場が取るべき具体的な打ち手を解説します。

■本セミナーの概要

・セミナー名：2026年の居酒屋採用トレンドとは？2025年の総括とともに徹底解説！

・日時：2026年2月3日（火）13:30～14:30

・場所：Zoomでのオンライン配信

・参加費：無料（事前申し込み制）

・対象：飲食事業に従事している方、自社の採用に携わっている方

・セミナー内容：本セミナーでは、スキマバイトサービスの現状や実態について分かりやすく解説します。あわせて、今後の居酒屋業界における採用の動向や、シェアフルの具体的な活用事例をご紹介し、現場で実践できる採用施策のヒントをご紹介します。

※営業目的の場合や、シェアフル株式会社の競合にあたる場合などは、参加をご遠慮いただくことがございます。その場合、お申込みの段階で参加をお断りさせていただくことがございますので、ご了承ください。

■申し込みURL

https://sharefull.zoom.us/webinar/register/3117683792540/WN_fGRGLs38RZ2NLZ0lJCWHkg

■登壇者プロフィール

株式会社スマイルリンクル 代表取締役社長 須藤 剛

1983年06月23日生まれ、福島県出身。高校を卒業し上京。スマイルリンクルの9期生として入社。以来、現会長の森口康志氏の懐刀として、敏腕をふるい、スマイルリンクルの成長に貢献する。2020年4月、森口氏よりバトンを受け、社長に就任する。NPO法人居酒屋甲子園理事。

シェアフル株式会社 ゼネラル本部 飲食部 マネジャー 武内 未緒

2008年、パーソルキャリア株式会社入社。an（アルバイトパート領域支援の媒体）の営業部門に配属されたのち、2019年に中途採用支援の部署に異動。新規マーケットのマネジメント（30名程）に従事。2021年にタレントシェアリング事業部へ異動。専門人材の知見を活用した経営支援サービス、コンサルティングセールスをマネジメント。2023年に独立役員の紹介支援事業を兼務。2024年にシェアフル株式会社へ転籍し、現在はスキマバイト拡販に向け飲食企業を対象とした営業組織をマネジメントしている。

■株式会社スマイルリンクルについて< https://smilewrinkle.jp/(https://smilewrinkle.jp/) >

株式会社スマイルリンクルは、1999年設立（会長：森口康志、社長：須藤剛）で、飲食店の経営・コンサルティングを主軸に、食料品小売、イベント企画運営、飲食店再生支援「夢TEMPO」など多角的に事業を展開する企業で、東京・神田を中心に「Big-Pig」など多様な飲食店ブランドを持ち、「食」を通じた「笑い皺」創造を使命とし、地域で愛される店づくりを目指しています。

■シェアフル株式会社について＜ https://sharefull.com/about/(https://sharefull.com/about/)＞

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,100万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2025年10月時点）



■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/(https://s.sharefull.com/agent/) ＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。



■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。