省スペースで高品質な通話環境を実現！Bluetooth(R)＆有線タイプと有線タイプの会議用スピーカーフォン 2製品を新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、円筒形デザインにより省スペースを実現しながら、高品質な集音とクリアな音声を再生できる、Bluetooth(R)＆有線タイプと有線タイプの会議用スピーカーフォンを新発売いたしました。



4～6人でのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンで、各種Web会議アプリに対応します。350ml缶と同等サイズの円筒形デザインにより、デスク上でも邪魔にならず、省スペースで設置できます。

エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、高品質な通話環境を実現する機能を搭載しています。基本操作を天面に集約し、タッチセンサーにより操作音が発生しにくい設計です。ステレオミニジャックを2ポート搭載し、ヘッドセットを使って周囲を気にせず通話することも可能です。Bluetooth(R)に加えて有線接続にも対応したLBT-SP02M2BKと、有線接続専用のHS-SP02M2BKの2タイプをラインアップ。LBT-SP02M2BKはバッテリーを内蔵し、Bluetooth(R)で接続の場合は完全ワイヤレスで使用可能です。コンパクトなボディで気軽に持ち運べます。

Web会議などに最適、クリアな音声再生と高音質な集音を実現！

- Zoom、Microsoft Teams、 Google Meet 、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。- ワイヤレスでも使えるBluetooth(R)&有線タイプと、有線タイプの2種類をラインアップしています。- 大口径φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。- 2つの無指向性MEMSマイクが360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5mの範囲を集音できるので、4～6人程度の会議室におすすめです。- 350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインのため、デスクでも省スペースで設置可能です。▲ Bluetooth(R)&有線タイプをBluetooth(R)接続で使用する場合は、完全ワイヤレスで設置場所を選びません▲ 有線タイプは、どこでも安定した通信が可能▲ 350ml缶サイズのコンパクトなボディ

聞きとりやすく、伝えやすい。会議をスムーズに進める機能を搭載

- エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。- オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。- ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。- タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音が発生しにくいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。- φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスに人がいる状況でWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。▲ ヘッドセットを使って周囲に聞かれずに通話が可能(ヘッドセットは2台まで接続可能)▲ 天面に電源、音量調整、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFの機能を集中配置▲ ヘッドセット用にステレオミニジャックを2ポート装備(写真は有線タイプ)

[Bluetooth(R) & 有線タイプ] ワイヤレスで、自由な場所に設置可能

- 付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。Bluetooth(R)接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。- 有線またはBluetooth(R)接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます(※1)。- USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。- 最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です(※2)。※1：Bluetooth(R)接続は機器とのペアリングが必要です。※2：Bluetooth(R)接続の場合▲ Bluetooth(R)接続時の使用イメージ▲ USBによる有線接続にも対応▲ 製品画像(LBT-SP02M2BK)▲ ワイヤレスでコンパクトだから、気軽に持ち運んですぐに使える

[有線タイプ] 安定した接続で、確実な通話が可能

- パソコンのUSBポートにケーブルを接続し、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。▲ 有線タイプ使用イメージ▲ 製品画像(HS-SP02M2BK)

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

■Bluetooth & 有線タイプ：LBT-SP02M2BK仕様- 対応機種：Bluetooth(R)接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン(※1)- 通信方式：Bluetooth(R)標準規格 Version5.3、出力：Bluetooth(R) Power Class1- 対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP、A2DPの対応コーデック：SBC- 最大登録可能台数：6台- 連続再生最大時間(※2)：約15時間、連続通話最大時間(※2)：約12時間、充電時間：約3時間- スピーカー部：ドライバーユニット:Φ40mm、形式:ダイナミック型、実用最大出力:4W- マイク部：方式:MEMS、指向性:無指向性- 外形寸法/重量：幅約75×奥行約75×高さ約120mm/約300g※1：すべての機器での動作を保証するものではありません。※2：接続端末や、アプリ、OS、通信環境などご使用の環境によって異なる場合があります。■有線タイプ：HS-SP02M2BK仕様- 対応機種：USB-A端子を装備したパソコン(※)- スピーカー部：ドライバーユニット:Φ40mm、形式:ダイナミック型、実用最大出力:5W- マイク部：方式:MEMS、指向性:無指向性- 外形寸法/重量：幅約75mm×奥行約75mm×高さ約120mm/約260g※すべての機器での動作を保証するものではありません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[Bluetooth(R) & 有線タイプ]

型番：LBT-SP02M2BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/LBT-SP02M2BK.html

[有線タイプ]

型番：HS-SP02M2BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/HS-SP02M2BK.html

