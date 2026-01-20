磁石の力でくるんと、スッキリ配線&らくらく収納！特許取得のまとまるUSB Type-Cケーブル、メッシュ/フラット＆メッシュ/シリコンの3タイプを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、磁石の力でケーブルをきれいに配線し、すっきりと収納できる“くるんとまとまる”USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル 3タイプ・全12アイテムを新発売いたしました。

磁石を練り込んだ線材を使用し磁力でくっつくため、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-Cケーブルです。使用時は余分なケーブルをまとめて配線できるほか、使用しない時にはスチール製のデスクや棚などに貼り付けてケーブル周りを整理できます。使わない時も絡まずきれいにまとめられるため、カバンのポケットなどにもスマートに収納可能です。USB Power Delivery(60W・20V/3A)に対応し、パソコンなどの充電に使えるほか、最大480Mbps(USB2.0)のデータ転送にも対応します。外皮に耐久性に優れたナイロンメッシュを採用した「メッシュタイプ」、ナイロンメッシュに加えて薄型フラットケーブルを採用した「フラット＆メッシュタイプ」、やわらかくなめらかな手触りで絡みにくいシリコン外皮の「シリコンタイプ」の3タイプをラインアップしています。わずらわしいケーブル配線をすっきり整え、使わないときはきれいにまとまる本製品を、ぜひご活用ください。

※本製品は、特許権者より実施許諾を受けた正規ライセンス品です。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/999fd1ed791b47f2074dd8669a4a49dac8607e8d

磁石の力でくっつき、くるんとまとまるUSB Type-Cケーブル

- 磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-Cケーブルです。- 磁石の力でまとまるため、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたりバンドで留めたりせず、簡単にまとめて収納できます。- 機器の充電のほか、最大480Mbps(USB2.0)の高速データ転送が可能です。- メッシュタイプ、フラット&メッシュタイプ、シリコンタイプの3種類をラインアップしています。- 特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許：日本特許第7511950号) (※1)※1：特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。▲ 煩雑になりがちなケーブルが、小さくきれいにまとまる！(フラット&メッシュタイプ)▲ 磁石の力でくるんと簡単にまとまる！まとめる大きさも自在(メッシュタイプ)▲使いたい長さに合わせて伸ばせて、デスク上でも場所を取らない(フラット&メッシュタイプ)▲ くるんとまとまってカバンのポケットにスムーズに収納できる(シリコンタイプ)

磁石の力でデスクや棚などのスチール面に吸着可能

- ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です(※)。※磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。▲ スチールデスクの裏面に固定することも可能(シリコンタイプ)▲ スチール製パーティションや棚などに固定して保管できる(メッシュタイプ)

USB Power Deliveryによる充電に対応

- USB Power Deliveryによる最大60W(20V/3A)の充電に対応しているケーブルです(※)。※USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。▲ USB Power Delivery対応パソコンの充電にも使える(写真はフラットタイプ)

種類の多いUSBケーブルを区別しやすい印字付き

- コネクター部分に製品仕様を印字しており、種類が一目で分かります。- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。▲ 製品仕様が一目でわかる刻印付きだから、悩まずに使える▲ 安全性を高める難燃性素材を使用(シリコンタイプ)

耐久性に優れ、傷に強いメッシュタイプ：MPA-CCTMGシリーズ

- 外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。▲ 高い耐久性で毎日の充電での利用にも安心▲ 製品画像(MPA-CCTMG10WH：1m)▲ 耐久性に優れたナイロンメッシュ製の外皮

傷に強く薄い、フラット＆メッシュタイプ：MPA-CCTMGFシリーズ

- 薄型フラットケーブルのため、収納時に小さくまとめやすいです。- 外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。▲ 薄型フラットに加え、外皮は高耐久のナイロンメッシュを採用▲ 製品画像(MPA-CCTMGF10WH：1m)▲ フラットタイプだから収納時もコンパクト

手触りがよく、取り回しがしやすいシリコンタイプ：MPA-CCTMGSシリーズ

- 外皮にやわらかくなめらかな手触りで、絡みにくいシリコン素材を採用。折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えています。▲ シリコン素材を採用し、絡みにくく取り回しがしやすい▲ 製品画像(MPA-CCTMGS10BK：1m)▲やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

- コネクター形状：USB Type-Cプラグ - USB Type-Cプラグ- 対応機種：USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど- 規格：Hi-Speed USB(USB2.0)- 対応転送速度：最大480Mbps(理論値)- 対応電圧/電流：最大20V/3A(60W)- MPA-CCTMGシリーズ ケーブル太さ：約4.4mm- MPA-CCTMGFシリーズ ケーブル太さ：幅約6.7×厚み約2.7mm- MPA-CCTMGSシリーズ ケーブル太さ：約4.6mm※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[メッシュタイプ](長さ：1m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMG10BK

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMG10BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMG10WH

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMG10WH.html

[メッシュタイプ](長さ：2m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMG20BK

価格：\2,280（店頭実勢価格）\2,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMG20BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMG20WH

価格：\2,280（店頭実勢価格）\2,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMG20WH.html

[フラット＆メッシュタイプ](長さ：1m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMGF10BK

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGF10BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMGF10WH

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGF10WH.html

[フラット＆メッシュタイプ](長さ：2m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMGF20BK

価格：\2,479（店頭実勢価格）\2,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGF20BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMGF20WH

価格：\2,479（店頭実勢価格）\2,254（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGF20WH.html

[シリコンタイプ](長さ：1m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMGS10BK

価格：\1,880（店頭実勢価格）\1,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGS10BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMGS10WH

価格：\1,880（店頭実勢価格）\1,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGS10WH.html

[シリコンタイプ](長さ：2m)

〈ブラック〉

型番：MPA-CCTMGS20BK

価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGS20BK.html

〈ホワイト〉

型番：MPA-CCTMGS20WH

価格：\2,380（店頭実勢価格）\2,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CCTMGS20WH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260120-02/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一