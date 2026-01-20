スッと伸ばして、くるっと収納！CCC認証品で、キャリーケースデザインがかわいい巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、本体一体型のCCC認証品で、巻き取り式USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルを備えた、容量10,000mAhのモバイルバッテリーを新発売いたしました。

本製品は、CCC認証(中国の強制製品認証)取得品のため、中国国内線への機内持ち込みも可能です。ケーブル長は約65cmで、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを快適に操作できます。

また、旅行や出張にもぴったりなキャリーケース風デザインで、持ち歩くだけで気分が上がるかわいらしさも魅力です。

ケーブル長 約65cm!必要な分だけスッと引き出して、スマートに充電可能

- 旅行や出張にぴったりのキャリーケース風デザインが映える、容量10,000mAhのモバイルバッテリーです。本体一体型の巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えています。- 本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約65cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。- 手持ちの際に便利な、丸紐タイプのストラップが付属しています。

高出力で幅広い機器の充電に対応

- 一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。- 最大30Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。※30W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。- USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。- USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。

スマートな充電機能

- モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。※AC充電器は30W以上を推奨します。30W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。- 本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる"まとめて充電"に対応しています。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。- 低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。※USB-Aポートのみ対応します。- 接続機器を見分けて最適な充電を行う"おまかせ充電"に対応しています。※USB-Aポートのみ対応します。- 本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。- Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch Lite(TM)対応です。※ドックでの使用に対応していません。※Nintendo Switch(TM)、Nintendo Switch Lite(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

中国国内線への持ち込み可!安心・安全設計

- CCC認証(中国の強制製品認証)取得品なので、中国国内線への機内持ち込みが可能です。- 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。- Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。- 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。- 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。- 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準をクリアした安全性の高い商品です。- 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024規格の安全設計です。- 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) ブラック

型番：DE-C79-10000BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C79-10000BK.html

巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリー(10,000mAh/30W) シルバー

型番：DE-C79-10000SV

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DE-C79-10000SV.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260120-03/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一