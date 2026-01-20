「iFace」から人気シリーズ「First Class」と「Look in Clear」のAirPods Pro 第3世代専用ケースが登場。
あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「iFace First Class Standardケース」を発売いたします。
2026年1月21日(水)よりiFace公式オンラインストアにて予約受付を開始し、2026年2月中旬より販売予定です。
iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。
■人気シリーズ「First Class」と「Look in Clear」のAirPods Pro 第3世代専用ケースが登場。
「iFace」より、AirPods Pro第3世代専用ケースが登場します。
ラインアップは、「iFace」の定番「First Class」シリーズとオールクリアの「Look in Clear」シリーズの2種類です。
「First Class」は、同シリーズのスマホケースをそのままギュッと小さくしたようなデザイン。
耐久性のある素材を採用し、傷に強く、iFaceならではの耐衝撃性で大切な機器をしっかり守ります。
ホワイト・ブラックは光沢仕様、くすみカラー・カフェラテはマット仕様となっており、質感にもこだわりました。
「Look in Clear」は弾力のあるTPU素材で衝撃をやわらげ、ドット加工で密着痕を防ぎます。
どちらのシリーズも、ケースを付けたままワイヤレス充電に対応し、付属の「シグネチャーカラビナL」でカバンやベルトループへ簡単に装着できます。持ち運びもスマートで、毎日を快適にサポートします。
■製品情報
・製品名 ：[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace First Class ケース
・価格 ：2,400円(税込2,640円)
・カラー ：ホワイト、ブラック、くすみブルー、くすみグリーン、カフェラテ
・対応機種 ：AirPods Pro 第3世代
・予約開始日 ：2026年1月21日(水)
・発売日 ：2026年2月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_standard?id=41-188457
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材
・安心のiFaceの耐衝撃性で傷に強い
・ケーブル充電対応
・ワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられる「シグネチャーカラビナL」が付属
■製品情報
・製品名 ：[AirPods Pro(第3世代)専用]iFace Look in Clearケース
・価格 ：1,400円(税込1,540円)
・カラー ：クリア
・対応機種 ：AirPods Pro 第3世代
・予約開始日 ：2026年1月21日(水)
・発売日 ：2026年2月中旬予定
・販売場所 ：iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/products/airpods_lookinclear_standard?id=41-188440
他iFace 原宿店など
■製品特徴
・ドット加工で密着痕を防ぐ
※上ケースの縁は、脱落抑制のための密着痕が発生することがあります。
・ケーブル充電対応
・ワイヤレス充電可能
・カバンやベルトループに取り付けられる「シグネチャーカラビナL」が付属
■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について
「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。
耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。
世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。
■iFace公式オンラインストア
https://jp.iface.com/
■iFace公式実店舗「iFace原宿店」
営業時間：11:30~20:00
定休日：年中無休
住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03
https://jp.iface.com/pages/ifacelab
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドで展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp